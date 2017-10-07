"Давай расстанемся": ученые назвали лучший способ сообщать плохие новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Люди предпочитают, чтобы им сообщали плохие новости прямо и откровенно, выяснили ученые из США. Об этом сообщается на сайте университета Бригама Янга в Юте.

Исследование провели Алан Мэннинг из университета Бригама Янга и Николь Амар из университета Южной Алабамы. Они "сообщали" 145 участникам эксперимента различные плохие новости, прибегая при этом к разным формулировкам. Затем они просили подопытных оценить, насколько каждое сообщение было ясным, тактичным, прямым, честным, конкретным и уместным, а также сказать, какая из этих характеристик была для них самой важной.

Выяснилось, что люди, которым приходится услышать плохую новость, больше всего ценят в сообщении о ней ясность и прямоту. Если сообщение касалось физических фактов — например, "вы умираете" — подопытные предпочитали, чтобы им говорили об этом прямо и без попыток как-то смягчить ситуацию. "Если у вас рак, то вы скорее предпочтете, чтобы врач сказал бы об этом сразу, а не ходил бы вокруг да около", — пояснил Мэннинг.

Если же неприятное сообщение касалось социальных отношений, например, "Нам нужно расстаться" или "Вы уволены", то люди воспринимали его лучше после минимальной подготовки со стороны собеседника. "Сразу говорить "Нам нужно расстаться", пожалуй, чересчур резко, перед этим лучше произнести фразу вроде "Нам нужно поговорить", чтобы человек успел осознать, что его ожидают плохие новости", — отметил Мэннинг.