Медведев присудил премию в области науки и техники 26 молодым ученым

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственной премии в области науки и техники за 2017 год 26 молодым ученым, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в субботу.
Как отмечается в справке к распоряжению, с 1 января 2005 года учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тысяч рублей каждая. Установлено, что авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пяти человек.
Поясняется, что премий удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине, космосу. В числе лауреатов — представители научных и образовательных организаций, в том числе пять докторов наук, 17 кандидатов наук и академик Российской академии наук.
Среди авторов работ представители пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.