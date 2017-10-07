Медведев присудил премию в области науки и техники 26 молодым ученым

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственной премии в области науки и техники за 2017 год 26 молодым ученым, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в субботу.

Как отмечается в справке к распоряжению, с 1 января 2005 года учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тысяч рублей каждая. Установлено, что авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пяти человек.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых учёных" 26 соискателям, в том числе четырем научным руководителям авторских коллективов", — говорится в сообщении.

Поясняется, что премий удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине, космосу. В числе лауреатов — представители научных и образовательных организаций, в том числе пять докторов наук, 17 кандидатов наук и академик Российской академии наук.

Среди авторов работ представители пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.