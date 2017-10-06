Норвежский ученый узнал в Крыму о получении Нобелевской премии мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В делегации норвежцев, прибывших в Крым, оказался ученый из группы медиков, удостоенных в этом году Нобелевской премии мира, сообщил РИА Новости зампредсед комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Движение активно привлекает внимание мировой общественности к возможным катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия.

"Один из представителей делегации — норвежский ученый, по образованию врач — входит в группу медиков, которая получила Нобелевскую премию в связи с большим вкладом в вопрос ограничения ядерного оружия и его уничтожения", — сказал Гемпель.

По его словам, ученый получил сообщение о присуждении премии, когда посещал международный детский центр "Артек". "Они восторженно радовались. Все присутствующие их также искренне поздравили", — добавил Гемпель.

Визит делегации продлится с 5 по 12 октября. Это первый приезд крупной делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией. В ее состав входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Помимо "Артека", они намерены посетить Республиканскую детскую больницу. Также запланированы встречи с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым и руководством правительства республики.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN объединяет свыше 460 неправительственных организаций из более чем 100 стран мира. ICAN была основана в 2007 году, штаб-квартира кампании расположена в Женеве.

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