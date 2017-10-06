Ученые нашли возможную родину "альпийского ледяного человека"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предполагаемые родственники или знакомые знаменитого "ледового человека" Отци могли жить в Швейцарии, где археологи обнаружили медный топор, похожий на тот, который был найден рядом с альпийской мумией, говорится в статье, опубликованной в журнале Archaeologische Informationen.

"Этот топор был изготовлен из той же меди, добытой в Тоскане, как и оружие Отци. Как правило, мы крайне редко думаем о том, что люди по разные стороны Альп могли поддерживать тесные контакты. Нужно понимать, что люди, жившие в горах, очень хорошо знали их благодаря тому, что им постоянно приходилось добывать пищу и ресурсы для своего собственного выживания", — заявил Гишан Шерен (Gishan Schaeren), ученый из Департамента археологии и культурного наследия кантона Цуг (Швейцария).

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет — останки Отци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Первый анализ ранений на теле Отци, проведенный в мае 2012 года, показал, что альпийский ледяной человек получил несколько достаточно тяжелых ранений перед смертью, многие из которых не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта или "разборок" между племенами древних жителей Италии, неудачно пытаясь скрыться с поля битвы после поражения.

© Gross et al./ Archaeologische Informationen 2017 Полная копия топора "ледяного человека" Отци, найденная в Швейцарии © Gross et al./ Archaeologische Informationen 2017 Полная копия топора "ледяного человека" Отци, найденная в Швейцарии

Одной из самых необычных деталей этой находки, не связанной с самой мумией, было то, что убийцы Отци не поживились добычей и оставили на месте все его ценные вещи, в том числе и медный топор, которым пользовался сам "альпийский человек". Как сегодня считают ученые, это говорит о том, что Отци был убит исключительно ради мести группой людей, с которыми мог не поладить будущий экспонат Южнотирольского археологического музея.

То, где жил Отци до смерти, пока остается неизвестным для ученых. Судя по его ДНК, его мать жила в Альпах, а отец приходился родственником жителей Сардинии и побережья Тирренского моря, однако их потомки могли мигрировать в другие регионы Центральной Европы и жить совсем в ином месте.

Шерен и его коллеги нашли возможную родину Отци или место производства его топора, проводя раскопки на территории одного из поселений времен раннего медного века у берегов Цугского озера в центральной Швейцарии.

В развалинах одного из свайных домов ученым удалось найти лезвие медного топора, похожего по размерам и форме на то орудие, которое имел Отци. Это сходство заинтересовало археологов и они вычислили возраст топора и попытались найти ту точку на карте Европы, где была добыта медь. Для этого они вычислили радиоизотопный возраст костей и останков растений, найденных рядом с топором, и измерили доли разных изотопов свинца в его металле.

Как оказалось, подозрения Шерена и его коллег были верны – "швейцарский" топор был произведен примерно в 3250-3100 году до нашей эры из меди, добытой в той же части итальянской Тосканы, что и орудие труда Отци.

Подобное совпадение может говорить сразу о нескольких интересных вещах, проясняющих происхождение Отци и то, где он мог жить. Теперь на эту роль претендуют различные уголки Лигурии, Швейцарии или прилегающих к ним регионов Альп, и к тому же это открытие указывает на наличие развитых торговых сетей и традиций обмена товарами в Южной Европе медного века.