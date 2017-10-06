Ученые выяснили, чем полезен отказ от секса

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Канадские ученые выяснили, что готовность отказаться от интимной связи укрепляет отношения в паре. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

На пером этапе специалисты опросили 185 человек. Они установили, что отношениями больше удовлетворены те, кто готов пренебречь сексом ради партнера, не желающего близости. Менее довольны отношениями оказались те, кто невосприимчив к отказам. Этот вывод, по утверждению ученых, действителен как для мужчин, так и для женщин.

Во второй части исследования участвовали 255 семейных пар. Ученые также оценивали, насколько респонденты готовы понять точку зрения партнера. Выяснилось, что женщины сильнее нуждаются в партнере, склонном к "сексуальной эмпатии". Особенно ярко это проявляется у пар, которые вскоре планируют завести ребенка.