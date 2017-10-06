Горбачев назвал правильным присуждение Нобелевской премии кампании ICAN

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира 1990 года, назвал правильным решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира в 2017 году международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за прорывные усилия для достижения закрепления запрета подобного оружия в международных соглашениях".

"Нобелевский комитет принял очень правильное решение. Надо постоянно напоминать о том, что такое ядерное оружие, и добиваться его ликвидации. Мир без ядерного оружия – другой цели быть не может", — говорится в заявлении Горбачева.

"Меня очень беспокоит, что в военных доктринах снова допускают применение ядерного оружия. И я хочу еще раз напомнить совместное заявление, которое мы подписали с Рональдом Рейганом: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя", — добавил он.

Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Его кандидатура была предложена немецкими властями – в знак признательности за позицию Горбачева в вопросе объединения Германии.