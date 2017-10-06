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РИА Наука
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Ученые обвиняют кошек в уничтожении редких птиц Австралии

13:5806.10.2017
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© Fotolia / MarinaksКошка с добычейКошка с добычей
© Fotolia / Marinaks

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Домашние кошки каждый день уничтожают свыше миллиона птиц на территории Австралии, в том числе и особей 71 вида пернатых, которым сегодня угрожает вымирание, говорится в статье, опубликованной в журнале Biological Conservation.

"Все мы знаем, что кошки постоянно убивают птиц, но мы показали, что на уровне всего континента число их жертв просто не поддается осмыслению. Скорее всего, кошки напрямую способствуют сокращению численности многих видов птиц. Мы предлагаем создать "бескошачью зону" для их спасения", — заявил Джон Войнарски (John Woinarski) из университета Чарльза Дарвина (Австралия).

Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученый подсчитал, как много пищи съедают кошки и собаки

Как отмечают ученые, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами.

В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут.

К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что американские кошки являются главными врагами птиц, живущими рядом с городами,  а четыре года назад они подсчитали число их жертв и выяснили, что одичавшие кошки каждый год убивают около 4 миллиардов диких птиц и 20 миллиардов мелких млекопитающих. 

Руководствуясь подобными соображениями, Войнарски и его коллеги подсчитали число жертв домашних и одичавших кошек, живущих в Австралии, ориентируясь на то, как часто кости и перья птиц встречаются в отходах жизнедеятельности этих "топ-хищников".

Кошки - главная угроза для популяций городских птиц, считают ученые
© Фото : Александр Репин
Кошки - главная угроза для популяций городских птиц, считают ученые

Для этого ученые провели свои собственные наблюдения за кошками, а также проанализировали выводы почти ста других научных работ, авторы которых изучали диету питомцев и наблюдали за их поведением в то время, когда на них не смотрят их хозяева.

По их подсчетам, каждый год и домашние, и дикие кошки  уничтожают примерно 316 миллионов птиц, причем большая часть из них – около 260 миллионов — приходится на долю одичавших домашних питомцев. Еще примерно 60 миллионов убивают кошки, живущие в домах австралийцев и имеющие доступ к другим источникам пропитания. Иными словами, каждая дикая кошка убивает примерно 129 птиц ежегодно, а их домашние "кузины" – по 15 птиц в год. 

Подобные цифры стали большой неожиданностью для экологов, так как прошлые наблюдения за поведением кошек, и данные из других уголков Земли указывали на то, что число их жертв должно быть как минимум в 10 раз меньше, и поэтому ученые не считали кошек большой угрозой для популяций птиц.

Дальневосточные лесные коты
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Одичавшие домашние кошки уничтожают до 4 млрд птиц в год в США

Оказалось, что это не так, и что кошки являются одной из главных причин сокращения популяций примерно семи дюжин видов редких австралийских птиц, особенно тех, которые гнездятся на островах и в изолированных регионах континента, обгоняя и лисиц, и динго.

Учитывая то, что у кошек нет естественных врагов в Австралии, ученые предлагают создать особые "бескошачьи зоны" площадью в 68 тысяч гектар для защиты популяций птиц от дальнейшего сокращения, очистив большую часть нетронутых уголков континента от одичавших кошек и запретив ввоз домашних питомцев на их территорию.

Только в таком случае, как считают экологи, семь десятков видов птиц, находящихся сейчас в Красной книге, избегут попадания в список вымерших видов.

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