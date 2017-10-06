ЦЕРН: на БАК произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение частиц

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Большой адронный коллайдер недавно отпраздновал необычный "юбилей" – на нем произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение частиц, что пока является абсолютным рекордом для ускорителей высокой энергии, сообщает пресс-служба ЦЕРНа.

Большой адронный коллайдер уже второй год работает в новом для себя режиме, сталкивая пучки протонов на энергии в 13 ТэВ, на которой ученые надеются найти первые следы "новой физики", выходящей за пределы Стандартной модели.

В начале мая этого года БАК вышел из очередного отпуска и возобновил свою работу, которая в августе прошлого года завершилась большим разочарованием. Следы гипотетических сверхтяжелых частиц с массой в 750 ГэВ, найденные учеными в результатах наблюдений 2015 года, оказались случайным совпадением, что заставило физиков фактически заново начать поиски "новой физики".

Обновление БАК резко повысило число столкновений, происходящих внутри колллайдера, и заметно ускорило накопление научных данных – всего за две недели работы в новом режиме главный ускоритель ЦЕРН получил столько же информации, сколько было собрано за предыдущие шесть лет его работы.

Это, в свою очередь, позволило коллайдеру достичь 28 сентября "юбилейной" отметки в 100 обратных фемтобарн, что означает, что на нем произошло десять миллионов миллиардов столкновений протонов и других частиц.

Как отмечают ученые, они ожидали, что БАК достигнет этой отметки чуть раньше, в конце августа или в начале сентября, однако странный сбой в работе части магнитов ускорителя заставил их снизить число сталкивающихся пучков со значений, значительно превышающих расчетные, до того уровня, который был запланирован при обновлении коллайдера.

Достижение подобной отметки, как надеются ученые, позволит найти в будущем множество новых частиц, формирующихся крайне редко в ходе столкновений ионов и протонов в детекторах БАК, и приблизит нас к пониманию того, где именно следует искать "новую физику", выходящую за пределы Стандартной модели.

Коллайдер проработает в таком режиме до начала зимы, когда он будет остановлен на очередной период проверки его инструментов и проведение некоторых других экспериментов, не связанных со столкновениями протонов.