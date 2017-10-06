В ООН оценили перспективы присуждения Нобелевской премии кампании ICAN

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает, что присуждение Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Нобелевской премии мира поспособствует активизации процесса ратификации странами Договора о запрещении ядерного оружия, заявила журналистам официальный представитель женевского отделения ООН Алессандра Велуччи.

"Это хорошая новость для договора, чтобы его больше подписывали и ратифицировали. Как вы знаете, нам необходимо 55 ратификаций, чтобы он вступил в силу. Есть очень большая активность среди НПО, особенно в Японии, чтобы этот договор вступил в силу. Так что я надеюсь, что этот приз поможет этому", – сказала она.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия является объединением гражданского общества для продвижения идеи выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года. Нобелевский комитет 6 октября присудил Кампании Нобелевскую премию мира.