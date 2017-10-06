Нобелевскую премию мира получила кампания по борьбе с ядерным оружием ICAN

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщил Норвежский нобелевский комитет.
Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце девятнадцатого века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896).
В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны.