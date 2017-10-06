Ученые нашли уникальных насекомых, считавшихся вымершими почти 100 лет

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Натуралисты и генетики обнаружили на небольшом вулканическом острове в Тихом океане колонию необычных насекомых, так называемых "древесных лобстеров", считавшихся вымершими более 100 лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"В данном случае, похоже, что нам повезло, и мы не потеряли этот вид навсегда, хотя это должно было произойти, если бы не произошел целый ряд счастливых случайностей. Мы получили второй шанс спасти этих редких существ, что является редкостью само по себе", — заявил Александр Михеев из Института науки и технологий на Окинаве (Япония).

Так называемые "древесные лобстеры", или палочники с острова лорда Хоу (Dryococelus australis), более века считались, наряду с дронтами с острова Маврикий и сумчатыми волками, одними из первых жертв человека. Эти необычно крупные насекомые длиной в примерно 15 сантиметров и весом в примерно 25 грамм жили на вулканическом острове лорда Хоу в Тасманском море, и процветали до пришествия туда человека.

Их вымирание в 1925 году связывается с двумя вещами. Изначально моряки и жители острова использовали этих необычных палочников в качестве наживки для ловли крупной рыбы, а затем остров "аннексировали" крысы, пережившие крушение корабля в 1918 году, и они быстро уничтожили всех оставшихся Dryococelus australis. Впоследствии грызуны, не имевшие на острове естественных врагов, уничтожили еще 11 уникальных видов насекомых и пять видов птиц.

В середине 1960 годов один из альпинистов-любителей, путешествовавших по тропическим островам Тихого океана, открыл на одном из них, получившим имя "Пирамида Болла", колонию насекомых, очень похожих на "древесных лобстеров". Их открытие вызвало ожесточенные споры среди энтомологов – часть исследователей считала, что эти существа являются или прямыми потомками Dryococelus australis, или даже представителями этого вида насекомых, а другие отрицали это.

Михеев и его коллеги разрешили эти споры, доказав, что на "Пирамиде Болла" действительно живет колония из двух десятков вымерших палочников, расшифровав их геном и сравнив его с образцами ДНК, найденными в останках "настоящих" Dryococelus australis, которые хранились в различных музеях мира.

По словам ученых, структура митохондриальной ДНК, части генома, содержащейся в "энергостанциях" клетки и передающихся от матери к ее потомству, отличалась всего на 1% у насекомых с "Пирамиды Болла" и палочников с острова лорда Хоу, что однозначно говорит о том, что они являются одним и тем же видом.

Как надеются ученые, это открытие воодушевит жителей острова и и ускорит борьбу с крысами, которую сейчас ведет правительство острова, планирующее вернуть "вымерших" палочников после избавления от грызунов.