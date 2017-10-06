Ученые обнаружили в меде вещества, опасные для людей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили в меде пестициды, которые могут навредить пчелам и несут потенциальную угрозу для людей. Результаты их исследований опубликованы в журнале Science.

Эксперты во главе с доктором Эдвардом Митчелом из швейцарского Университета Невшателя протестировали 198 образцов меда с каждого континента, кроме Антарктики, на содержание пестицидов, и обнаружили, что в 75% содержится минимум один вид неоникотиноида (класс инсектицидов — ред.). Более двух пятых образцов содержали два или более видов этого химиката, примерно 10% — четыре или пять.

По словам ученых, полученные данные можно назвать "тревожными", "отрезвляющими" и воспринимать как реальную угрозу для окружающей среды. Исследователи подчеркнули, что в большинстве случаев содержание пестицидов в меде не превышало уровень, при котором потребление этого продукта безопасно для людей. Однако были и исключения — в частности, образцы из Германии и Польши.

Дэйв Гулсон, профессор биологии в Университете Суссекса, отмечает, что уровень негативного воздействия этих веществ на организм человека предсказать трудно.

"Если говорить об острой токсичности, то это точно не убьет их (потребителей меда — ред.) и вряд ли нанесет какой-то ощутимый вред. Но мы не знаем, есть ли какие-то долгоиграющие, хронические эффекты от пожизненного доступа коктейля из этих или каких-либо других пестицидов к нашему меду и другой еде", — заявил он, отметив, что провести соответствующие исследования не представляется возможным.

Неоникотиноиды — нейроактивные химические вещества, которые используют для защиты урожая от насекомых. К пчелам они попадают через нектар и пыльцу. С точки зрения некоторых ученых, защитить пчел от воздействия вредных веществ сможет только полный запрет на применение пестицидов.