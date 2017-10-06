Симпозиум биофизиков пройдет в России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 250 ведущих специалистов в различных областях бионанотехнологий, наномедицины, нанотераностики из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Китая, Индии примут участие во II международном симпозиуме "Инженерно-физические технологии для биомедицины", который пройдет 10 – 14 октября 2017 года в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

"Симпозиум посвящен самому востребованному направлению развития человечества – наукам о жизни. Человек планирует жить долго и быть здоровым", – сообщила РИА "Новости" председатель организационного комитета мероприятия, директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская.

Она пояснила, что в этом году акцент сделан на результаты в области высоких бионанотехнологий для медицины, развитии ядерной медицины и лучевой терапии, трансляционной медицины и путях ее активного развития в РФ и в мире. "Именно эти направления являются научной повесткой Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, – отметила она.

Организованный при поддержке Минобрнауки, Минздрава России в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией "РОСАТОМ" и "Калужским фармацевтическим кластером", симпозиум станет площадкой для презентации прорывных достижений в области биомедицинских технологий в мире и трансляции их в медицинскую практику. Он нацелен на выработку стратегии персонализированной, цифровой и прецизионной медицины – созданию модели клиники будущего.

В оргкомитете форума полагают, что доклады выдающихся мировых лидеров в области трансляционной медицины, ядерной медицины, бионанофотонных исследований, проводимых в НИЯУ МИФИ и других научных центрах за рубежом и в РФ, дадут новый импульс исследованиям по борьбе с такими социально значимыми заболеваниями, как онкология, нейродегенеративные заболевания и др.

Собеседники агентства особо подчеркнули большое количество среди участников симпозиума молодых исследователей, аспирантов и студентов из НИЯУ МИФИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, РУДН и Самарского университета.

Среди 47 приглашенных на симпозиум докладчиков 32 иностранные, причем девять из них профессора НИЯУ МИФИ. Это сопредседатель программного комитета симпозиума, академик РАН Олег Лоран, профессор Каролинского института (Швеция) Роман Зубарев (ключевой докладчик), классики российской и мировой онкологии – академик РАН, генеральный директор "НМИРЦ" МЗ РФ Андрей Каприн, академик РАН, директор ННПЦН им. Н.Н. Бурденко Александр Потапов, директор Центра механобиологии и микрофлюидики Массачусетского технологического института (США) Роджер Камм, профессор Университета Экс-Марсель (Франция) Андрей Кабашин, профессор Технического университета Либерец (Чешская Республика), профессор НИЯУ МИФИ Антон Фойтик.

Участие выдающихся лидеров в биомедицине, клинических испытаниях, большого количества ведущих ученых из мировых и российских научных центров, университетов, клиник позволит определить наиболее перспективные пути развития биомедицины, сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.

Накануне симпозиума, 8 – 9 октября, пройдет вторая Международная молодежная школа "Инженерно-физические технологии биомедицины". О желании участвовать в ее работе на данный момент уже заявили около 150 человек, треть из которых учащиеся 10-11 классов. "Перед слушателями выступят спикеры симпозиума с обзорными лекциями. Эти лекции позволят студентам лучше понимать доклады ведущих ученых на симпозиуме", – рассказали в пресс-службе университета.