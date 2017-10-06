Симпозиум биофизиков пройдет в России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 250 ведущих специалистов в различных областях бионанотехнологий, наномедицины, нанотераностики из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Китая, Индии примут участие во II международном симпозиуме "Инженерно-физические технологии для биомедицины", который пройдет 10 – 14 октября 2017 года в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".
"Симпозиум посвящен самому востребованному направлению развития человечества – наукам о жизни. Человек планирует жить долго и быть здоровым", – сообщила РИА "Новости" председатель организационного комитета мероприятия, директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская.
Организованный при поддержке Минобрнауки, Минздрава России в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией "РОСАТОМ" и "Калужским фармацевтическим кластером", симпозиум станет площадкой для презентации прорывных достижений в области биомедицинских технологий в мире и трансляции их в медицинскую практику. Он нацелен на выработку стратегии персонализированной, цифровой и прецизионной медицины – созданию модели клиники будущего.
В оргкомитете форума полагают, что доклады выдающихся мировых лидеров в области трансляционной медицины, ядерной медицины, бионанофотонных исследований, проводимых в НИЯУ МИФИ и других научных центрах за рубежом и в РФ, дадут новый импульс исследованиям по борьбе с такими социально значимыми заболеваниями, как онкология, нейродегенеративные заболевания и др.
Собеседники агентства особо подчеркнули большое количество среди участников симпозиума молодых исследователей, аспирантов и студентов из НИЯУ МИФИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, РУДН и Самарского университета.
Участие выдающихся лидеров в биомедицине, клинических испытаниях, большого количества ведущих ученых из мировых и российских научных центров, университетов, клиник позволит определить наиболее перспективные пути развития биомедицины, сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.
Накануне симпозиума, 8 – 9 октября, пройдет вторая Международная молодежная школа "Инженерно-физические технологии биомедицины". О желании участвовать в ее работе на данный момент уже заявили около 150 человек, треть из которых учащиеся 10-11 классов. "Перед слушателями выступят спикеры симпозиума с обзорными лекциями. Эти лекции позволят студентам лучше понимать доклады ведущих ученых на симпозиуме", – рассказали в пресс-службе университета.