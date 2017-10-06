МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Создание сверхтяжелой ракеты оценили в 700 миллиардов рублей, это в два раза дешевле предыдущего проекта, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Головная научная организация "Роскосмоса" — ЦНИИмаш — и главный экономический институт ракетно-космической отрасли — "Агат" — разработали новый проект носителя сверхтяжелого класса. Создание ракеты "Энергия-5.1" обойдется в два раза дешевле предыдущего варианта — 700 миллиардов рублей вместо 1,5 триллионов", — пишет издание.

Как говорится в сообщении, специалисты институтов ЦНИИмаш и "Агат" проанализировали варианты развития ракет-носителей сверхтяжелого класса, предназначенных для пилотируемых полетов в дальний космос и выведения на орбиту крупных конструкций, и представили в "Роскосмос" предложения об увеличении грузоподъемности сверхтяжелой ракеты на первом этапе ее создания. Отправку такого документа "Известиям" подтвердили в институтах.

"Предложение о необходимости создания ракеты "Энергия-5.1" вместо "Энергии-3" в госкорпорацию "Роскосмос" направлено. Оно будет рассмотрено в установленном порядке", — сообщили газете в пресс-службе ЦНИИмаша.