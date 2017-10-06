Средство для очистки организма от токсинов оказалось смертельно опасным

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Врачи диагностировали тяжелое повреждение печени у мужчины, который на протяжении двух недель принимал сульфат магния. Об этом сообщает издание BMJ Case Reports.

Популярное у адептов альтернативной медицины средство больной использовал для избавления от желчных камней. Спустя некоторое время у него началась диарея, пропал аппетит, глаза и кожа пожелтели. Вскоре он обратится к врачам.

Медики диагностировали у пациента фиброз печени. Работа органа нормализуется лишь через несколько месяцев, утверждают специалисты.

Сульфат магния применяется в традиционной медицине как солевое слабительное и средство от ожирения. Сторонники натуропатии, однако, используют это вещество для очищения организма от "шлаков" и "токсинов", хотя научных доказательств такого эффекта не существует.