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РИА Наука
РИА Наука

Улыбка и радость редко бывают связаны между собой

08:0006.10.2017
(обновлено: 08:19 06.10.2017)
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© Fotolia / pathdocУлыбки на лицах людейУлыбки на лицах людей
© Fotolia / pathdoc

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. В 1999 году по инициативе художника Харви Бэлла был впервые отпразднован "Всемирный день улыбки". Он считал, что таким образом можно поднять настроение населения Земли. С тех пор этот праздник отмечается каждую первую пятницу октября. Однако ученые сомневаются, что улыбка часто бывает связана с хорошим настроением.

Снимки из базы улыбок, созданной учеными университета Амстердама
© Фото : UvA-NEMO
Люди после 40 выглядят моложе, когда улыбаются, выяснили ученые
Улыбка — это рефлекторное действие, которое возникает уже в первые месяцы жизни человека и относится учеными к "комплексу оживления" (эндогенная улыбка). Однако с течением жизни причин для улыбки становится все больше. Люди улыбаются уже не рефлекторно, а потому радостно или, наоборот, грустно, когда нужно продемонстрировать свою стойкость перед лицом перемен. На самом деле люди улыбаются часто, и с возрастом улыбка все реже и реже действительно бывает связана с положительными эмоциями.

© Fotolia / Axel BueckertДевушка с маской
© Fotolia / Axel Bueckert
Девушка с маской
В 1924 году психолог Карини Лэндис (Landis, 1924) из университета Миннесоты провел серию экспериментов с общим названием "Спонтанные выражения лиц и подчиненность". Цель эксперимента заключалась в выявлении общих закономерностей работы групп лицевых мышц, отвечающих за выражение эмоций. Также Лэндис вел поиск мимики, характерной для конкретных эмоций. В качестве испытуемых выступали студенты. Для выявления четких результатов на их лица были нанесены линии. Далее психолог вызывал эмоции различными способами: студенты слушали джаз, нюхали аммиак, трогали живых жаб. Когда эмоции были получены, Карини Лэндис запечатлевал их. Самой неприятной частью эксперимента оказался финал, когда участники должны были отрезать головы живым крысам.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВо время суда над Чикатило
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Во время суда над Чикатило

 

Эмпирическая работа Карини Лэндиса выявила то, что улыбка является наиболее встречаемым лицевым выражением. Она появлялась у разных людей во всех 16 ситуациях, начиная от прослушивания музыки до обезглавливания животного. Лэндис понял, что люди улыбаются даже тогда, когда переживают  гнев, отвращение, возмущение, антипатию, удивление или сексуальное возбуждение. Еще тогда ученый заявил, что улыбка не может служить индикатором внутреннего состояния или эмоций.

© Fotolia / ollyУлыбающиеся люди
© Fotolia / olly
Улыбающиеся люди

Позже американский психолог Пол Экман в своей книге "Психология лжи" описал  18 видов улыбок (Ekman, 1985) и заключил, что почти все из них за исключением одной появляются на лице не от ощущения радости.

Улыбка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученые из США раскрыли секрет идеальной улыбки

Наиболее часто употребляемая классификация улыбок приведена в работе психолога Паулы Ниденталь (Paula Niedenthal) из Висконсинского университета в Мэдисоне. Ниденталь и ее коллеги из университетов Кардиффа и Глазго смоделировали более двух тысяч 3D-моделей улыбок, при которых задействованы различные мышцы лица. На их основе ученые выделили три основных функциональных типа улыбки. Это так называемая вознаграждающая (reward smile) улыбка, квыражающая счастье или поощрение. Так, например, улыбаются родители, глядя на своего ребенка. Второй тип — это улыбка принятия (affiliative smile), которая демонстрирует расположение к адресату и означает, что ему ничто не угрожает. Так улыбаются продавцы в магазинах и работники сферы услуг. Третий тип  — это улыбка превосходства (dominance smile), которая, напротив, указывает человеку место в социальной иерархии с точки зрения собеседника.

CC BY 4.0 / Nathaniel E. Helwig Nick E. Sohre Mark R. Ruprecht Stephen J. Guy Sofía Lyford-Pike / Visualization of the smile effectВизуализация эффекта улыбки
CC BY 4.0 / Nathaniel E. Helwig Nick E. Sohre Mark R. Ruprecht Stephen J. Guy Sofía Lyford-Pike / Visualization of the smile effect
Визуализация эффекта улыбки

Самым большим исследованием улыбок стала работа ученых из Университета Миннесоты Флориды. Они не только исследовали улыбку, но и выявили ту, которую наибольшее количество людей считают наиболее искренней и приятной.

Ученые создали 3D-модели улыбающихся лиц, варьируя высоту уголков губ, ширину улыбки и то, насколько при улыбке видны зубы. Всего было создано 27 моделей, которые были продемонстрированы восьмистам участникам в возрасте от 18 до 82 лет. Они долго выбирали самую приятную улыбку, ставя крестики около выбранных моделей.

CC BY 4.0 / Nathaniel E. Helwig Nick E. Sohre Mark R. Ruprecht Stephen J. Guy Sofía Lyford-Pike / Definitions of the spatial parameters used in the studyОпределение пространственных параметров, используемых в исследовании
CC BY 4.0 / Nathaniel E. Helwig Nick E. Sohre Mark R. Ruprecht Stephen J. Guy Sofía Lyford-Pike / Definitions of the spatial parameters used in the study
Определение пространственных параметров, используемых в исследовании

Наиболее близкой к идеалу оказалась относительно симметричная неширокая улыбка, можно даже назвать ее скромной. Зубы при ней видны, но не слишком сильно. А вот "улыбка до ушей" ассоциируется скорее со страхом, чем с радостью. Правда ассоциации при виде разных улыбок зависят также от национальности наблюдающего. Так, судя по исследованиям, далеко не во всех странах улыбка введена в обязательные стандарты общения. Вот, например, у нас в России улыбку, согласно исследованиям, часто считают признаком недалекого ума. Это означает, что опыт подавляющего числа наших соотечественников совпадает с результатами экспериментов ученых: улыбка довольно редко является признаком радости.

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