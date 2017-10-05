Академик РАН прокомментировал ситуацию с диссертацией Мединского

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дискуссия вокруг диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского создает опасный прецедент, поскольку обсуждение данного исследования уже прошло все необходимые правовые процедуры много лет назад, разговоры же о научности или ненаучности связаны с проблемой трактовок и интерпретаций истории, заявил РИА Новости академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Чубарьян.

На заседании в понедельник Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

"В данном случае создается опасный прецедент. В чем я вижу опасность прецедента? Мне кажется, мы должны находиться все-таки в правовом поле… Одно дело, когда диссертация защищается и идет рутинный процесс обсуждения, а другое дело, что прошло восемь лет, и он все-таки прошел все необходимые процедуры правовые", — сказал Чубарьян.

По его словам, когда он читает рассуждения о том, научна ли работа или нет, ему это напоминает советские времена, когда "очень уважаемых людей отлучали от истории за то, что они не стояли на точке зрения марксизма-ленинизма".

Академик добавил, что его не беспокоит само содержание работы Мединского. "Меня беспокоит прецедент, что он может вызвать поток людей, которые, просто абсолютно не имеющие никакого отношения к этому делу, могут написать, что эта работа ненаучна", — сказал он.

Чубарьян заявил, что не читал исследования Мединского, однако ознакомился с авторефератом диссертации. По его словам, тема диссертации Мединского — "это сложный вопрос, который имеет разные точки зрения".

"Мы с ним (Мединским — ред.) расходимся в оценке многих вещей, особенно двадцатого века, причем диаметрально расходимся, но он относится с уважением к моей точке зрения, также как я — к его. Это его право высказывать свою точку зрения", — подчеркнул собеседник агентства.

Плагиату нет оправданий

Академик при этом резко высказался против любых форм плагиата. У него нет сомнений, что "любой плагиат или подлог не должны иметь никаких оправданий", а их наличие — это "правовой повод, чтобы диссертации не было".

Чубарьян также отметил, что организации, которые несколько лет назад "занялись изучением диссертаций", проделали "очень хорошую и большую работу".

"Диссернет", который был сделан, он сделал большое дело. Они занялись изучением плагиата, и ведь это закончилось даже некими нормативными вещами. Теперь все диссертационные советы, когда идет защита диссертаций, обязаны посмотреть диссертацию на предмет плагиата. И это огромное дело, это ставит препятствия для проникновения аморальных и прочих вещей. Тут я за", — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем он считает, что ужесточение научного контроля за диссертациями — "это серьезная и важная проблема", связанная, в частности, с проблемой трактовок и интерпретаций истории.

"Это сложный процесс, вообще в этом вопросе надо быть более терпимыми и обеспечивать право каждого человека иметь собственное мнение. Но должны быть нормы. Вот норма плагиата — она есть", — сказал Чубарьян.

Драматическое освещение в СМИ

Он также заявил, что дискуссия вокруг диссертации министра культуры "не заслуживает такого драматического освещения" в СМИ.

"Я бы не стал создавать такого прецедента и вообще не раздувал бы этого дела. У нас сейчас в исторической науке столько сложных проблем, столько дискуссий, что втягиваться нам в обсуждение того, что научно, а что ненаучно в 15-м веке, мне кажется неконструктивным", — резюмировал собеседник агентства.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.