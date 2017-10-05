Академик РАН прокомментировал ситуацию с диссертацией Мединского

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дискуссия вокруг диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского создает опасный прецедент, поскольку обсуждение данного исследования уже прошло все необходимые правовые процедуры много лет назад, разговоры же о научности или ненаучности связаны с проблемой трактовок и интерпретаций истории, заявил РИА Новости академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Чубарьян.
"В данном случае создается опасный прецедент. В чем я вижу опасность прецедента? Мне кажется, мы должны находиться все-таки в правовом поле… Одно дело, когда диссертация защищается и идет рутинный процесс обсуждения, а другое дело, что прошло восемь лет, и он все-таки прошел все необходимые процедуры правовые", — сказал Чубарьян.
Академик добавил, что его не беспокоит само содержание работы Мединского. "Меня беспокоит прецедент, что он может вызвать поток людей, которые, просто абсолютно не имеющие никакого отношения к этому делу, могут написать, что эта работа ненаучна", — сказал он.
"Мы с ним (Мединским — ред.) расходимся в оценке многих вещей, особенно двадцатого века, причем диаметрально расходимся, но он относится с уважением к моей точке зрения, также как я — к его. Это его право высказывать свою точку зрения", — подчеркнул собеседник агентства.
Плагиату нет оправданий
Академик при этом резко высказался против любых форм плагиата. У него нет сомнений, что "любой плагиат или подлог не должны иметь никаких оправданий", а их наличие — это "правовой повод, чтобы диссертации не было".
"Диссернет", который был сделан, он сделал большое дело. Они занялись изучением плагиата, и ведь это закончилось даже некими нормативными вещами. Теперь все диссертационные советы, когда идет защита диссертаций, обязаны посмотреть диссертацию на предмет плагиата. И это огромное дело, это ставит препятствия для проникновения аморальных и прочих вещей. Тут я за", — подчеркнул собеседник агентства.
"Это сложный процесс, вообще в этом вопросе надо быть более терпимыми и обеспечивать право каждого человека иметь собственное мнение. Но должны быть нормы. Вот норма плагиата — она есть", — сказал Чубарьян.
Драматическое освещение в СМИ
Он также заявил, что дискуссия вокруг диссертации министра культуры "не заслуживает такого драматического освещения" в СМИ.
"Я бы не стал создавать такого прецедента и вообще не раздувал бы этого дела. У нас сейчас в исторической науке столько сложных проблем, столько дискуссий, что втягиваться нам в обсуждение того, что научно, а что ненаучно в 15-м веке, мне кажется неконструктивным", — резюмировал собеседник агентства.
В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.