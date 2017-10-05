Глава РАН предложил создать фонд для обновления научного оборудования

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российская наука нуждается в фонде для обновления оборудования и дорогостоящих установок, средства для него можно было бы собрать за счет налога на сырьевые предприятия, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Это очень существенная проблема, которая тормозит развитие науки в нашей стране… Мы прежде всего говорим о фундаментальной науке, которая поддерживается государством. Это должен быть фонд, который может быть наполнен с различных сторон", – сказал Сергеев журналистам в ходе посещения Госдумы.

По его словам, средства для наполнения фонда инструментализации науки можно изыскать путем введения дополнительного налога на сырьевые корпорации, при этом государство определит систему налогообложения для фонда.

"Это старый вопрос относительно природной ренты. Ведь экономика у нас в значительной степени сырьевая. Доход, которые получает наш сырьевой сектор экономики очень большой, но этот сектор может быть не слишком ориентирован на то, чтобы значительные средства вкладывать в развитие науки по широкому фронту исследований", — добавил Сергеев.

При этом он напомнил, что доходы от продажи сырья в том числе получены трудами ученых, которые разведали месторождения полезных ископаемых, создали их промысел.

Он также подчеркнул, что у ученых России очень большая проблема связана с устаревшей материально-технической базой.

"Она не то что устаревшая, местами она просто архаичная. А в современной науке для того чтобы быть на конкурентном уровне, не говоря уже о том, чтобы быть лидером, обязательно должен присутствовать современный, и даже порой уникальный инструментарий", — пояснил ученый.