Можно ли зажечь свечу на торте внутри МКС?

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. Летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский ответит на этот и другие интересные вопросы читателей РИА Новости во время сеанса прямой связи с МКС 7 октября в 14:00 часов по московскому времени. Трансляцию телемоста с МКС можно будет увидеть на ria.ru и на странице аккаунта флагмана МИА "Россия сегодня" "РИА Новости" в социальной сети "ВКонтакте".
Акция по сбору вопросов "Задай вопрос космонавту МКС" проводилась РИА Новости в составе медиагруппы "Россия сегодня" — Генерального информационного партнера Всероссийского фестиваля науки Nauka0+ при участии ГК Роскосмос.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+
В октябре 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки России, Правительства Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ имени М. В. Ломоносова.
Главная тема фестиваля науки 2017 года — Большие Данные.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет в Москве с 6 по 8 октября 2017 г. в МГУ, Экспоцентре, ведущих вузах, музеях, научных центрах и еще на 90 площадках.
Центральные региональные площадки VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+: Салехард: 30 сентября — 1 октября; Самара: 6-8 октября; Владивосток: 27-27 октября; Красноярск: 1-3 декабря.
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