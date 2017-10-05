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РИА Наука
РИА Наука

Можно ли зажечь свечу на торте внутри МКС?

15:2505.10.2017
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© Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки Космонавт Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский
© Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. Летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский ответит на этот и другие интересные вопросы читателей РИА Новости во время сеанса прямой связи с МКС 7 октября в 14:00 часов по московскому времени. Трансляцию телемоста с МКС можно будет увидеть на ria.ru и на странице аккаунта флагмана МИА "Россия сегодня" "РИА Новости" в социальной сети "ВКонтакте".

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Читатели "РИА Новости" прислали на МКС более 400 вопросов, из которых Рязанский ответит Ивану Евфицу, которого интересует  "Приходилось ли вам отмечать свой день рождения на борту МКС? Как принимали поздравления? Что задували вместо свечей?;  Татьяне Германовой — вопрос "Если бы у Вас была возможность быть услышанным из космоса одновременно всеми людьми на Земле, что бы Вы сказали им в коротком обращении?"; и Софье Сотниковой —"Есть ли у Вас талисман, и если есть, то почему именно он?"

Акция по сбору вопросов "Задай вопрос космонавту МКС"  проводилась РИА Новости в составе медиагруппы "Россия сегодня" — Генерального информационного партнера Всероссийского фестиваля науки Nauka0+  при участии ГК Роскосмос.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+         

В октябре 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки России, Правительства Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Главная тема фестиваля науки 2017 года — Большие Данные.

Фестиваль науки NAUKA0+
© Организаторы Фестиваля науки 2016
Самые интересные лекции Фестиваля науки состоятся 7 и 8 октября
В программе: лекции нобелевских лауреатов и лауреатов российской государственной премии, именитых российских и зарубежных ученых, увлекательные научные шоу и дискуссии о будущем человечества, мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС, Антарктической станцией, ЦЕРН и многое другое. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 2000 уникальных мероприятий.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет в Москве с 6 по 8 октября 2017 г. в МГУ, Экспоцентре, ведущих вузах, музеях, научных центрах и еще на 90 площадках.

Центральные региональные площадки VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+: Салехард: 30 сентября — 1 октября; Самара: 6-8 октября; Владивосток: 27-27 октября; Красноярск: 1-3 декабря.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

 

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