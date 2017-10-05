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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы рассказали о первых результатах поисков "планеты икс"

12:2405.10.2017
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© ESO/Tom Ruen/nagualdesignТак художник представил себе загадочную планету икс на фоне Солнца и Нептуна (справа)Так художник представил себе загадочную планету икс на фоне Солнца и Нептуна (справа)
© ESO/Tom Ruen/nagualdesign

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Поиски загадочной "планеты икс" на окраинах Солнечной системы заставили ее первооткрывателей считать, что текущее расположение остальных восьми планет и малых небесных тел гораздо сложнее объяснить при ее отсутствии, чем при ее наличии, сообщает НАСА.

"Существует сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует. Если представить, что ее нет, то тогда вам придется объяснять эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие проблемы. Появится сразу пять независимых друг от друга проблем, каждую из которых придется объяснять отдельно", — заявил Константин Батыгин, астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

Астроном Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене
© Фото : Lance Hayashida/Caltech
Астроном Константин Батыгин: за орбитой Нептуна существует "Планета 9"

В начале января прошлого года два известных планетолога, Батыгин и Майкл Браун (Michael Brown), его коллега по Калифорнийскому технологическому институту, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты – один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Известна лишь примерная орбита этого объекта, наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов, и сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что находка Батыгина и Брауна не существует на самом деле.

Батыгин и Браун недавно получили возможность приступить к поискам "планеты икс" при помощи телескопа Субару на Гавайских островах, чье руководство позволило ученым наблюдать за ее предположительной орбитой на протяжении почти недели. Эти наблюдения, как отмечал сам Браун, завершились успешно, и сейчас его команда пытается найти следы девятой планеты на тех снимках, которые им удалось собрать за это время.

Ученый Калифорнийского технологического института показывает орбиту предполагаемой девятой планеты в Солнечной системе
© AFP 2017 / Frederic J Brown
Планетолог: мы точно найдем "планету икс" к следующей зиме

По словам Батыгина, эти данные и другие недавние наблюдения позволили ему найти новые намеки на то, "планета икс" скорее существует, нежели отсутствует. В частности, недавно Браун и Батыгин нашли целый выводок карликовых планет в поясе Койпера, свалке "космических стройматериалов" за орбитами Нептуна и Плутона, вращающихся по очень необычным орбитам.

Эти небесные тела, как отмечает планетолог, вращаются в противоположную сторону по сравнению с Землей и другими планетами, и при этом их орбиты очень сильно наклонены по отношению к "блину" Солнечной системы. И то, и другое не предсказывается классической моделью формирования Солнца и его планетарной "семьи".

"Странности этих орбит нельзя объяснить никак иначе, кроме как добавив "планету икс" в модель Солнечной системы. Ее присутствие само по себе приводит к рождению подобных объектов и их необычных орбит – ее притяжение должно "выбрасывать" часть небольших тел из пояса Койпера за пределы плоскости Солнечной системы, а затем Нептун должен притянуть их к себе и "усадить" на их текущие орбиты", — объясняет российско-американский планетолог.

Ученый Калифорнийского технологического института показывает орбиту предполагаемой девятой планеты в Солнечной системе
© AFP 2017 / Frederic J Brown
Батыгин: "планета икс" могла быть украдена Солнечной системой

Как надеются Батыгин и Браун, данные, которые они собрали на "Субару" в конце сентября этого года, помогут им установить точное положение девятой планеты и раскрыть ее реальные физические характеристики. В свою очередь, эти данные, как считает Батыгин, помогут нам понять, откуда взялась "планета икс" и является ли она "коренным" жителем Солнечной системы или "мигрантом" из иной звездной системы.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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foxxxx-06
Все напоминает картину - мы ее не нашли но она есть - дайте денег дайте грантов. Профанация не более того.
12:30
05.10.2017
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