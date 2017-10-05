Первый арабский спутник могут запустить летом 2018 года, заявили в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают запустить первый искусственный спутник Земли собственного производства летом 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

"В следующем году Эмираты запустят спутник для фотосъемок Khalifa-Sat, который полностью сделан в Эмиратах…. эмиратскими инженерами. Думаю, он будет запущен летом 2018 года", — отметил аль-Ахбаби.

Он рассказал, что для производства спутников ОАЭ стали сотрудничать с другими странами, в том числе с Южной Кореей, куда на пять лет отправили эмиратских инженеров для обучения. Первый эмиратский спутник был сделан в Корее, но уже второй — DubaiSat — наполовину создан в ОАЭ.

По словам аль-Ахбаби, еще один эмиратский спутник связи Yahsat, который будет покрывать и Южную Америку, планируется запустить летом 2018 года. Кроме того, шесть спутников должны быть созданы в течение трех лет.