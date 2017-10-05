ОАЭ предложили России делать для них учебные спутники

АБУ-ДАБИ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ предложили России принять участие в создании спутников для эмиратских учебных заведений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

"К сожалению, у нас пока нет сотрудничества с Россией в производстве спутников. Мы предложили российской стороне несколько идей, имеющих отношение к совместному созданию спутников, но пока нет ничего конкретного по этому поводу, вопрос изучается. Агентство финансирует покупку спутников для учебных целей для университетов, мы попросили российскую сторону принять участие в производстве таких спутников", — сказал аль-Ахбаби.