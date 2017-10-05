Хоккей является одним из самых "валидольных" видов спорта, заявляют ученые

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Наблюдения за здоровьем болельщиков команды Национальной хоккейной лиги показали, что просмотр хоккея на стадионе или у экрана телевизора заставляет сердце биться почти в два раза чаще, что заметно повышает вероятность заполучить инфаркт и другие проблемы с сердцем, говорится в статье, опубликованной в Canadian Journal of Cardiology.

"Как показывают эти наблюдения, врачи должны обязательно интересоваться у своих пациентов-"сердечников", увлекаются ли они спортом. Просмотр интересных хоккейных матчей действительно повышает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами, особенно если болельщик находится на стадионе и наблюдает за особенно драматическими эпизодами игры, такими как овертайм. Болельщиков с подобными проблемами стоит предупреждать об этом", — прокомментировал открытие Дэвид Уотерс (David Waters), один из редакторов журнала.

Лейя Хэири (Leia Khairy), медик из Королевской западной академии в Квебеке (Канада), и ее коллеги решили провести подобное необычное исследование после того, как они обратили внимание на то, что число сердечных приступов и вызовов "скорой помощи" выросло в несколько раз во время одного из последних чемпионатов мира по футболу.

Эта "эпидемия" сердечных болезней, как позже выяснили ученые, могла быть связана с тем, что частота пульса у футбольных фанатов вырастает на несколько десятков ударов в минуту во время матча. Это может провоцировать сердечные приступы и инфаркты у людей с проблемной сердечно-сосудистой системой.

Подобные исследования, как отмечают Хэири и ее коллеги, раньше никогда не проводились среди хоккейных болельщиков, и ученые решили восполнить этот недостаток, проследив за частотой пульса у нескольких десятков фанатов одной из самых популярных команд НХЛ, "Монреаль Канадиенс". Часть из них смотрела за играми дома, а другие – регулярно ходили на ледовую арену.

Как показали эти наблюдения, хоккей можно назвать самым "валидольным" и опасным для здоровья видом спорта – частота сердцебиения даже у "диванных ультрас" вырастала примерно на 75-80% во время игры, и увеличивалась более чем в два раза у фанатов на стадионе. По словам ученых, сердечно-сосудистая система фанатов испытывала такие же нагрузки, как и если бы они занимались тяжелым физическим трудом или сами сражались на ледовой площадке.

Что интересно, степень нагрузки на сердце никак не зависела от того, как сильно болельщики поддерживали свою команду – она одинаково сильно повышалась как и для закоренелых фанатов "Монреаль Канадиенс", так и для "кузьмичей", которые просто любили смотреть хоккей и симпатизировали команде.

С другой стороны, драматичность просматриваемых моментов сильно влияла на пульс зрителей – чаще всего он достигал пиковых значений во время овертайма и голов "Монреаль Канадиенс", чем в другие эпизоды игры. Все это, по мнению канадских медиков, говорит о том, что хоккей является одной из самых захватывающих и волнующих игр.

Как подчеркивают исследователи, подобные выводы не означают того, что все болельщики с проблемной сердечно-сосудистой системой должны мгновенно прекратить смотреть хоккей и никогда больше не посещать игры своих любимых команд. С другой стороны, они должны понимать, к каким последствиям может привести чрезмерное волнение на стадионе и быть готовыми к борьбе с его последствиями.