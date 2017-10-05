В Калмыкии нашли отпечатки рыб, которым более трех миллионов лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Поисковики обнаружили в Калмыкии окаменевшие отпечатки рыб, которые предположительно относятся к эпохе миоцена, палеонтологические находки переданы в фонд Астраханского музея-заповедника, говорится в информации музея.
По словам заведующего таксидермической лабораторией музея-заповедника Михаила Головачева, окаменелости были случайно обнаружены во время поисковых мероприятий в урочище Сянцик, которое находится недалеко от Хулхуты в Калмыкии. После этого на место находки несколько раз проводили экспедиции, которые нашли обозначенное место с трудом — оно не описано в науке и не указано на географических картах.
Однако экспедиции все же состоялись, и палеонтологи выяснили, что отпечатки сохранило дно высохшего водоема. "Находка очень ценна для науки. Котловина озера содержит плотное насыщение останков, окаменелостей, что дает возможность с большей вероятностью установить полный видовой состав водоема", — цитируются слова Головачева.