В Калмыкии нашли отпечатки рыб, которым более трех миллионов лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Поисковики обнаружили в Калмыкии окаменевшие отпечатки рыб, которые предположительно относятся к эпохе миоцена, палеонтологические находки переданы в фонд Астраханского музея-заповедника, говорится в информации музея.

"Двенадцать окаменелостей — отпечатки скелетов рыб и их фрагментов. Судя по плавникам, большая часть из отпечатков принадлежит хищным видам, типа окуня. На некоторых предметах сохранились не только части скелета, но и чешуя", — сказано в сообщении. Местонахождение окаменелостей относится предположительно к эпохе миоцена, возраст находок – более 3 миллионов лет.

По словам заведующего таксидермической лабораторией музея-заповедника Михаила Головачева, окаменелости были случайно обнаружены во время поисковых мероприятий в урочище Сянцик, которое находится недалеко от Хулхуты в Калмыкии. После этого на место находки несколько раз проводили экспедиции, которые нашли обозначенное место с трудом — оно не описано в науке и не указано на географических картах.

Однако экспедиции все же состоялись, и палеонтологи выяснили, что отпечатки сохранило дно высохшего водоема. "Находка очень ценна для науки. Котловина озера содержит плотное насыщение останков, окаменелостей, что дает возможность с большей вероятностью установить полный видовой состав водоема", — цитируются слова Головачева.

В настоящее время окаменелости переданы музею, а подробное исследование местности начнется в следующем году. Ученые надеются, что тогда станет известно не только о видах, обитавших в озере, но и о том, что происходило с водоемом – пересыхал ли он постепенно, либо его осушение было катастрофически быстрым. Это даст более полное представление о флоре и фауне, географическом ландшафте, которые существовали несколько миллионов лет назад в современных границах Астраханской области и Калмыкии.