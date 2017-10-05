РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли новые необычные мигания "звезды пришельцев"

10:2905.10.2017
01940
© NASA / JPL-CaltechТак художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Загадочная "звезда пришельцев" KIC 8462852 в созвездии Лебедя не только загадочно тускнеет со временем, но и периодически повышает свою яркость, что ставит под сомнения почти все "природные" объяснения ее "мигания", заявляют планетологи в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"До настоящего времени мы думали, что яркость звезды меняется лишь в одном направлении – иными словами, мы считали, что она только тускнеет. То, что она на самом деле иногда становится более яркой после периодов потускнения, не совместимо с большинством текущих гипотез", — заявил Джошуа Саймон (Joshua Simon) из Института науки Карнеги в Пасадене (США).

Загадочные мигания звезды пришельцев в созвездии Лебедя могут вызываться планетой-гигантом, похожей на Сатурн
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
"Звезда пришельцев": что ученым удалось узнать о ее последнем потускнении

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian) из Йельского университета и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.

Межзвездное облако в созвездии Лебедя
© Фото : NASA
Ученые: "звезда пришельцев" в созвездии Лебедя стала еще более странной

Саймон и его коллеги, работавшие с данными "Кеплера" в прошлом, открыли еще одно необычное свойство KIC 8462852, анализируя архивы двух других обсерваторий – проекта ASASSN, автоматизированной системы поиска сверхновых, и обзора ASAS, в рамках которого ученые непрерывно следят за всем ночным небом больше 10 лет.

Доступ к этим двум архивам позволил ученым решить сразу две задачи – понять, как яркость KIC 8462852 менялась в долгосрочном плане после того, как "Кеплер" вышел из строя и начал смотреть на другие участки неба, и узнать, как "звезда Табби" выглядела до 2009 года, когда был запущен космический телескоп.

Эти наблюдения указали на две интересных вещи. Во-первых, яркость "звезды пришельцев" продолжает падать в текущее время, и она снизилась примерно на 1,5%, немыслимое значение по меркам астрономии, с февраля 2015 года. 

Вдобавок к этому, за последние 11 лет KIC 8462852 пережила два очень странных периода, когда ее яркость не понижалась, а повышалась на достаточно долгое время. Это ставит крест на всех "астероидных" и "планетных" теориях о ее потускнении, и налагает серьезные ограничения на другие, более экзотические сценарии, такие как столкновение лун или планет со звездой или существование на ее орбите гигантского кольца пыли шириной почти в миллиард километров.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA / JPL-Caltech
Астроном: в спорах вокруг пришельцев у KIC 8462852 царят псевдоученые

Что именно вызвало эти повышения в яркости "звезды Табби", ученые пока не знают – для этого необходимо провести наблюдения за KIC 8462852 в разных частях ее спектра и понять, становится ли она более заметной во всех из них или только в некоторых областях видимого или инфракрасного излучения.

С другой стороны, Саймон и его команда уже сейчас считают, что открытая ими аномалия говорит в пользу того, что яркость "звезды пришельцев" меняется из-за сложных физических процессов в ее недрах, а не из-за каких-то объектов на ее орбите, будь то сфера Дайсона или рои из астероидов. Проверить это будет достаточно легко – если гипотеза планетологов верна, то яркость KIC 8462852 еще раз повысится в январе 2022 года.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена