Астрономы раскрыли новые необычные мигания "звезды пришельцев"

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Загадочная "звезда пришельцев" KIC 8462852 в созвездии Лебедя не только загадочно тускнеет со временем, но и периодически повышает свою яркость, что ставит под сомнения почти все "природные" объяснения ее "мигания", заявляют планетологи в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"До настоящего времени мы думали, что яркость звезды меняется лишь в одном направлении – иными словами, мы считали, что она только тускнеет. То, что она на самом деле иногда становится более яркой после периодов потускнения, не совместимо с большинством текущих гипотез", — заявил Джошуа Саймон (Joshua Simon) из Института науки Карнеги в Пасадене (США).

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian) из Йельского университета и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.

Саймон и его коллеги, работавшие с данными "Кеплера" в прошлом, открыли еще одно необычное свойство KIC 8462852, анализируя архивы двух других обсерваторий – проекта ASASSN, автоматизированной системы поиска сверхновых, и обзора ASAS, в рамках которого ученые непрерывно следят за всем ночным небом больше 10 лет.

Доступ к этим двум архивам позволил ученым решить сразу две задачи – понять, как яркость KIC 8462852 менялась в долгосрочном плане после того, как "Кеплер" вышел из строя и начал смотреть на другие участки неба, и узнать, как "звезда Табби" выглядела до 2009 года, когда был запущен космический телескоп.

Эти наблюдения указали на две интересных вещи. Во-первых, яркость "звезды пришельцев" продолжает падать в текущее время, и она снизилась примерно на 1,5%, немыслимое значение по меркам астрономии, с февраля 2015 года.

Вдобавок к этому, за последние 11 лет KIC 8462852 пережила два очень странных периода, когда ее яркость не понижалась, а повышалась на достаточно долгое время. Это ставит крест на всех "астероидных" и "планетных" теориях о ее потускнении, и налагает серьезные ограничения на другие, более экзотические сценарии, такие как столкновение лун или планет со звездой или существование на ее орбите гигантского кольца пыли шириной почти в миллиард километров.

Что именно вызвало эти повышения в яркости "звезды Табби", ученые пока не знают – для этого необходимо провести наблюдения за KIC 8462852 в разных частях ее спектра и понять, становится ли она более заметной во всех из них или только в некоторых областях видимого или инфракрасного излучения.

С другой стороны, Саймон и его команда уже сейчас считают, что открытая ими аномалия говорит в пользу того, что яркость "звезды пришельцев" меняется из-за сложных физических процессов в ее недрах, а не из-за каких-то объектов на ее орбите, будь то сфера Дайсона или рои из астероидов. Проверить это будет достаточно легко – если гипотеза планетологов верна, то яркость KIC 8462852 еще раз повысится в январе 2022 года.