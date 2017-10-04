В Париже отметили 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Французские и российские ученые, космонавты и общественные деятели в среду в Российском православном духовно-культурном центре в Париже отметили шестидесятую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

"Запуск первого спутника стал отправной точкой в деле покорения космоса. Он был совсем маленький — 58 сантиметров в диаметре, весил 83 килограмма. И очень простой. Но его запуск стал важнейшей новостью для всего мира", — сказал замглавы Роскосмоса Сергей Савельев.

Он отметил, что 60-70-е годы стали золотой эрой освоения космоса. "Первый человек в космосе, первая женщина-космонавт, первый выход в космос, полет на Луну. Не думаю, что это было бы возможно в столь короткие сроки без первого спутника", — подчеркнул он.

Савельев напомнил, что даже осложнение геополитической ситуации в мире не помешало международному сотрудничеству в космической сфере. Так, в разгар холодной войны космодром Байконур в СССР посетил генерал Шарль де Голль, заложив основу будущему взаимодействию двух стран в деле освоения космоса. "Это, а также такие проекты, как "Союз-Аполлон", доказали, что границ в космосе нет", — сказал Савельев.

Представитель Роскосмоса добавил, что сегодня удалось обеспечить постоянное присутствие человека в космосе: Международная космическая станция, телекоммуникационные и другие спутники, совместные международные проекты. "Все это стало возможным благодаря совсем маленькому спутнику, который сделал реальной интереснейшую миссию освоения космоса. Но мы готовим и завтрашний день — вплоть до полетов на Луну и Марс", — заявил он.

Французский космонавт Тома Песке назвал запуск первого искусственного спутника Земли основополагающим событием, отправной точкой в освоении космоса. "Именно после этого началась космическая эра. Это то, что вдохновило нас к движению вперед, к созданию МКС, то, что будет воодушевлять нас в будущем", — сказал он.

Песке также обратил внимание на то, что одна из важнейших целей человека в космосе на сегодняшний день — полет на Марс. "Об этом мы все сегодня думаем. Все согласны, что отправляться туда нужно. Но есть определенные этапы. Сначала Deep Space Gateway — лунная орбитальная станция, потом космическая станция. И однажды мы будем готовы к этому полету (на Марс), и он будет международным, с участием наших российских и европейских партнеров", — отметил французский космонавт.

В то же время он подчеркнул необходимость обращать внимание на проблемы Земли и делать все возможное для предотвращения изменения климата на планете.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.