В Роскосмосе отметили вклад международного сотрудничества в науку

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Сложная геополитическая ситуация в мире не помешает развитию международного сотрудничества в деле освоения космоса, считает заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев.
Он обратил внимание на то, что космическую отрасль не коснулись антироссийские санкции. "И это не случайно, поскольку масштабные проекты — такие, например, как Deep Space Gateway (проект создания первой обитаемой окололунной космической станции – ред.) — могут быть реализованы только при условии, что все страны будут работать вместе, это очень важно", — заявил замглавы Роскосмоса.
Заместитель генерального директора французского Национального центра космических исследований (CNES) Лионель Суше также обратил внимание на то, что осложнение геополитической ситуации и в прошлом не мешало международному сотрудничеству в области освоения космоса.
Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.