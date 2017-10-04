РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физик: все события во Вселенной могут быть полностью предопределены

17:5804.10.2017
0760
© Иллюстрация РИА НовостиБольшой ВзрывБольшой Взрыв
© Иллюстрация РИА Новости

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Все события в нашей Вселенной могут быть полностью предопределены, и у людей может полностью отсутствовать свобода воли, а у "высших сил" — способность к вмешательству в ее работу, считает известный нидерландский космолог-теоретик Герард 'т Хоофт.

"Пока нам не удалось создать "теорию всего", так как ее создание требует объединения несовместимых вещей, таких как теория относительности и квантовая физика. Эти противоречия, как мне кажется, можно разрешить в том случае, если наша Вселенная является абсолютно детерминированной – в ней нет ни свободы воли, ни возможности "божественного вмешательства", — пишет ученый в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org.

Физик-теоретик Альберт Эйнштейн
© AP Photo
Физики впервые проверили квантовую физику на межзвездных расстояниях

"Симулятор бога"

Открытие контринтуитивных принципов квантовой механики в 20 годах прошлого века заставило многих физиков, в том числе и Альберта Эйнштейна, подозревать, что их необычная работа объясняется некими неизвестными нам принципами и скрытыми переменными, которые можно описать языком классической физики. В 60 годах появилось иное объяснение необычности квантовой механики, изложенное британским ученым Джоном Беллом.

Главным аргументом Эйнштейна и его сторонников было то, что знаменитый физики называл "призрачным действием на расстоянии" – невозможный с точки зрения теории относительности феномен того, что связанные друг с другом на квантовом уровне частицы, удаленные друг от друга на большие расстояния, будут менять свои свойства одновременно.

Проблема, по словам 'т Хоофта, заключается в том, что и теория относительности Эйштейна, и выкладки квантовой физики не являются ошибочными – за последние два десятилетия и та, и другая идея успешно прошли все экспериментальные проверки. Возник вопрос – как можно их примирить и создать "теорию всего", которая бы объясняла бы и процессы в микромире, подобно квантовой физике, и взаимодействия объектов на космологических расстояниях.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS / The SXS Project
Физики заявили о возможности заглянуть за горизонт событий черной дыры

Некоторые физики пытаются избежать этой проблемы, как объясняет нидерландский теоретик, добавляя различные "лишние сущности", позволяющие объяснить неопределенность и нелокальность квантовой механики, не выходя за рамки детерминистической теории относительности Эйнштейна.

К примеру, популярная сегодня теория "многомировой интерпретации" квантовой механики предполагает, что каждый раз, когда происходит какое-то событие на квантовом уровне, Вселенная расщепляется на два параллельных мира, в каждом из которых оно завершается по-разному. К примеру, если взять знаменитую "кошку Шредингера", то в одной из этих параллельных Вселенных она будет жива, а в другой – мертва.

Физический "абсолютизм"

Как считает 'т Хоофт, примирить квантовую механику и теорию относительности можно гораздо проще, не вводя "призрачных действий" или каких-то дополнительных измерений и миров – и та и другая теория будут уживаться друг с другом в том случае, если абсолютно все события во Вселенной были предопределены в ней с самого начала ее существования.

Голограф, созданный в лаборатории Ферми
© Фото : Reidar Hahn/Fermilab
Физики: опыт не подтвердил того, что Вселенная является голограммой

В пользу этого, по его мнению, свидетельствует сразу несколько вещей – наличие фундаментального предела на быстроту перемещений по Вселенной в виде скорости света, а также то, что даже самые мельчайшие формы материи обладают ненулевыми размерами, и сам факт расширения Вселенной.

Все эти феномены и физические константы, как считает 'т Хоофт, зависели от того, как выглядела и в каком состоянии находилась Вселенная в момент своего рождения, и их значения фактически предопределили то, как она развивалась после Большого Взрыва. И соответственно, все результаты квантовых событий, а также действия людей будут тоже предопределены, подчиняясь каким-то законам мироздания и начальным условиям рождения Вселенной, о которых мы пока не знаем.

Прибор для восстановления утерянных квантовых связей
© Фото : Российский квантовый центр
Опыт 19 века помог физикам раскрыть "сюрреализм" квантовой физики

Многие ученые уже выступили с резкой критикой новых идей 'т Хоофта. К примеру, как отметил Тим Модлин (Tim Maudlin), физик и философ, считает, что нидерландский ученый просто не понимает квантовой механики, неправильно интерпретирует те принципы, которые были изложены Беллом в 1960 годах, путая понятия "свободные переменные" и "свобода воли", и игнорирует их многократную проверку экспериментальным путем.

С другой стороны, Сабина Сабина Хоссенфельдер, физик из Института передовых исследований в Франкфурте (Германия), полагает, что выводы 'т Хоофта в принципе совместимы с наукой, просто многие люди, в том числе и Модлин, не готовы психологически поверить в то, что начальные условия рождения Вселенной и ее законы могут жестко задавать все, что будет происходить в ней в последствии.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена