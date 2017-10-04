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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что работа ночью ведет к ожирению

16:0404.10.2017
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© AP Photo / Mark LennihanТолстый человек в футболке с флагом СШАТолстый человек в футболке с флагом США
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Масштабный анализ данных наблюдений за здоровьем людей, работающих в ночную смену, показали, что подобный нездоровый образ жизни действительно ведет к развитию ожирения, говорится в статье, опубликованной в журнале Obesity Reviews.

"В общей сложности, примерно 700 миллионов жителей планеты сегодня работает либо ночью, либо посменно. Мы показали, что высокий уровень ожирения среди подобных людей связан в первую очередь с характером их работы. А ожирение, в свою очередь, повышает вероятность развития рака груди и болезней сердца", — заявила Лап-ах Це (Lap Ah Tse) из Китайского университета Гонгконга (Китай).

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Российские ученые выяснили, как связаны ожирение и воспаление

В последние годы медики и биологи начали всерьез интересоваться тем, как работа в ночное время суток или постоянная нехватка сна влияют на здоровье человека. К примеру, несколько лет назад британские исследователи обнаружили, что работа в ночную смену может повышать вероятность развития рака, а также снижать остроту памяти и скорость реакции.

Сбои в работе биоритмов, связанные с подобным графиком работы, как считают сегодня ученые, могут приводить к появлению проблем с метаболизмом и развитию нездоровых диетических привычек, что должно заметно повышать вероятность развития ожирения. За последние годы медики и биологи провели десятки исследований на эту тему, многие из которых привели к противоречивым результатам.

Це и ее коллеги решили выяснить, как на самом деле связаны между собой работа в ночное время и ожирение, проанализировав и сопоставив выводы примерно трех десятков научных работ, посвященной этой теме и опубликованных в самых престижных научных журналах в последние десять лет.

В общей сложности, в этих исследованиях приняло участие несколько сотен тысяч человек, что позволило китайским медикам сделать достаточно однозначные и статистические достоверные выводы.

Оказалось, что постоянная или периодическая работа в вечерние и ночные часы действительно была связана с развитием ожирения. В среднем, вероятность приобрести лишние килограммы была на 23-35% выше у таких людей, чем у их сверстников, работающих днем или не работающих вообще. Этот тренд странным образом сильнее всего проявлялся среди работников заводов, причины чего ученые пока не знают.

Домашняя пыль. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Домашняя пыль может вызывать ожирение, заявляют ученые

Что самое важное, то, как долго человек работал в ночную смену и то, как часто он это делал в прошлом, напрямую влияло на шансы развития ожирения. Это означает, что именно работа в ночное время, а не сопутствующие факторы риска, такие как вредные привычки, плохой доступ к здоровой пище или бедность, способствовала развитию ожирения.

Как полагают ученые, эти выводы следует учитывать правительствам всех государств мира при разработке и улучшении трудового законодательства, а также различных мер по борьбе с ожирением.

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