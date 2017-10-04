Создатели фильма "Салют-7" хотят отправить в космос режиссера Шипенко

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Режиссер фильма "Салют-7" Клим Шипенко готов полететь в космос, переговоры о возможности такого полета с Роскосмосом ведутся, рассказал в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" продюсер фильма Сергей Сельянов.

Фильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". В основу сюжета фильма легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа.

Падение могло обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

"Мы ведем работу по запуску одного из членов нашей съемочной группы в космос, переговоры с Роскосмосом ведем. Этот человек, он готов и он это сделает, у него и со здоровьем, и с желанием полететь все в порядке, этот человек – наш режиссер Клим Шипенко", — рассказал Сельянов.

Он пояснил, что сначала цена такого полета была обозначена как 70 миллионов долларов.

"Мы доторговались до двадцати (миллионов), но говорим, что они должны это сделать бесплатно. В конце концов, мы же друзья практически. Вопрос в стадии проработки, мы от него не отступаемся, а Клим готов хоть завтра, — уточнил продюсер.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко и другие.