Физик: сотрудничество ЦЕРН и МИСиС поможет нам найти "новую физику"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве, подписанные МИСиС и ЦЕРН, помогут российским и зарубежным ученым найти первые следы новой физики на эксперименте SHiP, который начнет свою работу на обновленном БАК в 2026 году, заявил Андрей Голутвин, руководитель проекта SHiP и глава лаборатории в НИТУ "МИСиС".

"Мы работаем сегодня над проектом SHiP, главной целью которого будет поиск следов стерильных нейтрино, частиц, чье существование укажет на существование физики за пределами Стандартной модели. Их открытие и изучение, к тому же, поможет нам найти ответ на две других важнейших проблемы – то, почему существует темная материя, и то, почему в нашей Вселенной почти нет антиматерии. Поэтому можно говорить, что этот проект поможет нам убить сразу трех зайцев", — пояснил ученый в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Вчера в НИТУ МИСиС состоялась встреча представителей ЦЕРН, участников коллаборации SHiP, возглавляемой Андреем Голутвиным с 2014 года, и руководства российского вуза и ряда итальянских исследовательских и образовательных организаций. На этой встрече было подписано соглашение, в соответствии с которым МИСиС стал полноправным участником коллабораций SHiP и LHCb.

Главная цель этого коллектива ученых – поиск частиц, не предсказываемых Стандартной моделью физики в продуктах столкновения протонов, разгоняемых синхротроном SPS, "сердцем" Большого адронного коллайдера, и специальной мишени из молибдена. Эти столкновения, по словам физиков, будут порождать огромные количества очень тяжелых частиц, распады которых, как считают некоторые исследователи, должны приводить рождению частиц, выходящих за пределы Стандартной модели.

Одним из кандидатов на их роль являются так называемые "стерильные нейтрино" – абсолютно нейтральные частицы, обладающие огромной массой и взаимодействующие с "обычной" материей только лишь посредством сил гравитации.

По текущим планам SHiP и ЦЕРН, первые прототипы детектора и мишеней будут готовы к 2019 году, а первые данные проект начнет получать в 2026 году, когда завершится процедура обновления БАК после его третьего длительного "отпуска".

Российские ученые взяли на себя несколько важных задач, связанных с созданием детектора SHiP и работой детектора LHCb, в том числе разработку большого магнита детектора и макета мишени, а также создание сплавов на основе вольфрама и других тяжелых элементов и радиационно-стойких сцинтилляционных материалов.

Первый макет мишени, в соответствии с планами МИСиС и ЦЕРН, будет готов уже в декабре этого года, а первые тесты пробной версии некоторых детекторов SHiP должны пройти в марте-апреле 2018 года.