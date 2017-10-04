СТОКГОЛЬМ, 4 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по химии за 2017 год присуждена швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону сообщила Королевская шведская академия наук.

Награда присуждена за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).