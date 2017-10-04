Ученые рассказали, какую угрозу для авиапассажиров несет изменение климата

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Из-за изменений климата самолеты в ближайшие десятилетия будут в три раза чаще попадать в турбулентность, чем раньше. К такому выводу пришли ученые британского Университета Рединга, результаты исследований которых публикует The Telegraph.

© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey Изменение климата сделает океан ядовитым у западных берегов США

По информации ученых, к 2050 году риск получить травмы из-за турбулентности во время авиаперелета также утроится, а пассажирам придется больше времени проводить с пристегнутыми ремнями.

"Воздушная турбулентность растет по всему земному шару в любое время года на любых высотах, — рассказывает профессор Пол Уильямс, возглавляющий исследования и специализирующийся на изучении атмосферы. — И проблема будет усугубляться, потому что климат продолжает меняться".

По подсчетам специалистов, случаи сильной турбулентности на трансатлантических рейсах будут происходить на 180% чаще, на европейских рейсах — на 160%.

"Авиапутешественники могут ожидать, что количество времени, которое они приведут пристегнутыми из-за турбулентности, удвоится или даже утроится на некоторых направлениях", — констатирует Уильямс.

Как объясняют ученые, глобальное потепление увеличивает возможности возникновения так называемой турбулентности ясного неба (ТЯН), невидимой для радаров, за счет более нестабильного поведения ветра на больших высотах и появления вследствие этого большего количества "карманов" с турбулентным воздухом.