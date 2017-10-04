Прорыв в космос: 60 лет назад СССР запустил первый искусственный спутник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ровно 60 лет назад СССР открыл космическую эру развития человечества, успешно запустив первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками.
Прорыв в космос
Выступая во вторник в Институте космических исследований (ИКИ), гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что "60 лет назад произошло величайшее событие, ознаменовавшее старт новой эпохи человечества".
"Наша страна, которая тогда называлась Советский Союз, обеспечила первый запуск искусственного спутника Земли. Он передавал простой сигнал, но стал известен всему миру. Тогда даже трудно было представить, сколько даст для развития общества этот инженерный и научный прорыв", — сказал он.
Комаров отметил, что "Международный астронавтический конгресс 2017 года подтвердил, что будущее космических исследований — именно в совместных исследованиях".
"Те результаты, которые мы получаем, должны работать на благо всего человечества", — добавил гендиректор Роскосмоса.
"Мне кажется, если посмотреть на один из важнейших результатов этого события, мы поймем, насколько это значимо… То, что случилось 60 лет назад, обеспечило то, что мы с вами живем в мире, без больших войн", — отметил он.
По его словам, "то, что было сделано по военной программе для обеспечения обороноспособности страны, оказалось настолько важно, что оно в значительной степени обеспечило и безопасность большинства жителей нашей планеты".
"Заверяю, что новое руководство РАН будет придавать космическим исследованиям первостепенное значение", — отметил Сергеев.
Малоизвестные подробности создания
По воспоминаниям ветерана ракетно-космической отрасли, ведущего конструктора по автоматическим межпланетным станциям Виктора Петрова, сотрудники, задействованные в создании ПС-1, обращались к первому космическому аппарату на "вы".
Вместе с тем процесс разработки первого спутника никак не вписывался в стереотип о "наказуемости инициативы".
"Руководитель проектно-компоновочной группы Илья Владимирович Лавров — бывший разведчик, обладающий глубокими знаниями проектных работ, всегда с вниманием относился к личности работающих с ним людей, безоговорочно поддерживал инициативу сотрудников", — отметил в мемуарах Петров.
Он поясняет, что Лавров "давал возможность развернуть свои способности, поручая ответственные работы даже новичкам и, если надо, тактично помогая, причем так, что у исполнителя создавалось впечатление, что это он сам эффективно решил все проблемы".
"Мы подготовили первый макет спутника – шар с необработанной поверхностью. Главный конструктор Сергей Павлович Королев погладил его и сказал: "Плохо что-то, не нравится он мне такой. Ведь ему будет там жарко!" Тогда было предложено накрыть спутник зеркалом", — отмечается в мемуарах Силаева.
"Мы сделали для шарика оболочку из алюминия, идеально отшлифованную до такой степени, что если взять его в перчатках, оставались пятна. Главному конструктору такое решение очень понравилось, и он дал команду собирать уже действующий спутник", — рассказывает сборщик.
В его воспоминаниях подробно описывается и фаза испытаний первого в истории искусственного спутника Земли.
"Шли, конечно, экспериментальным путем. Взяли большую кастрюлю, налили спирт, бросили туда сухой лед, а когда он растворился, температура достигла —60°. Туда мы погрузили половину спутника, а вторую "жарили" 20 лампами накаливания до +50°. Через каждые 15–20 минут спутник резко переворачивали. Металл шипел, трещал, будто вот-вот лопнет!" – рассказывается в его воспоминаниях.
Он отмечает, что испытания ПС-1 продолжались двое суток, с небольшими перерывами для проверки работы химических источников питания и датчиков.
"Новые методы были опробованы при проведении испытаний на герметичность. Коллектив технологов, сварщиков отлично справился с работой: из проверяемых десяти оболочек только на одной была обнаружена точечная негерметичность сварного шва. К началу сентября все испытания были завершены, изделия подготовлены к транспортировке на полигон", — заключает Силаев.
Космическая приемственность
Любопытно, что сферическую компоновку первого в истории спутника предложил Михаил Рязанский – дед российского космонавта Сергея Рязанского, который работает сейчас на Международной космической станции. В августе Сергей Рязанский вместе с Федором Юрчихиным вышел в открытый космос и лично запустил несколько наноспутников. Выведение этих аппаратов на орбиту космонавт назвал "своеобразным празднованием 60-летия со дня запуска первого спутника".
Планы на будущее
Технический облик станции будет определен в ближайший год, конфигурация Deep Space Gateway сейчас обсуждается, рабочие группы уже созданы и в России, и в США. Принять участие в создании станции, как ожидается, могут Китай и Индия, а впоследствии и другие станы БРИКС.
Россия предполагает разработать и задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.
Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей для Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для космических кораблей из разных стран.
Кроме того, по его словам, новая Федеральная космическая программа (ФКП) может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса для доставки элементов станции на окололунную орбиту, такие предложения готовятся в настоящее время совместно с "Роскосмосом". Эскизный проект "сверхтяжа" планируется разработать в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы. В разработке будет задействована кооперация предприятий.
Тем временем
"Эскизный проект нами выполнен. В установленном порядке он прошел все экспертизы с положительными заключениями и принят государственным заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос". Решение о дальнейшем проведении работ по завершению разработки и изготовлению корабля также принимает госкорпорация", — отметил он.
Вопрос о создании нового грузового корабля стал актуальным после появления на рынке ракеты-носителя "Союз-2.1б" с повышенной грузоподъемностью и головным обтекателем увеличенной размерности.