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Прорыв в космос: 60 лет назад СССР запустил первый искусственный спутник

11:0604.10.2017
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© РИА Новости / Давид ШоломовичПерейти в фотобанкМодель первого советского искусственного спутника Земли. Архивное фотоМодель первого советского искусственного спутника Земли. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Шоломович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ровно 60 лет назад СССР открыл космическую эру развития человечества, успешно запустив первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками.

Первый советский искусственный спутник Земли
© Фото : Роскосмос
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Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1 тысячу 440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.

Прорыв в космос

Выступая во вторник в Институте космических исследований (ИКИ), гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что "60 лет назад произошло величайшее событие, ознаменовавшее старт новой эпохи человечества".

"Наша страна, которая тогда называлась Советский Союз, обеспечила первый запуск искусственного спутника Земли. Он передавал простой сигнал, но стал известен всему миру. Тогда даже трудно было представить, сколько даст для развития общества этот инженерный и научный прорыв", — сказал он.

Комаров отметил, что "Международный астронавтический конгресс 2017 года подтвердил, что будущее космических исследований — именно в совместных исследованиях".

"Те результаты, которые мы получаем, должны работать на благо всего человечества", — добавил гендиректор Роскосмоса.

На территории космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости
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В свою очередь новый президент Российской академии наук Александр Сергеев, также выступая в ИКИ, отметил, что "событие, которое произошло 60 лет назад, безусловно, великое и в масштабе человечества, и в масштабе нашей страны".

"Мне кажется, если посмотреть на один из важнейших результатов этого события, мы поймем, насколько это значимо… То, что случилось 60 лет назад, обеспечило то, что мы с вами живем в мире, без больших войн", — отметил он.

По его словам, "то, что было сделано по военной программе для обеспечения обороноспособности страны, оказалось настолько важно, что оно в значительной степени обеспечило и безопасность большинства жителей нашей планеты".

"Заверяю, что новое руководство РАН будет придавать космическим исследованиям первостепенное значение", — отметил Сергеев.

© РИА Новости / Леон ДубильтПерейти в фотобанкМодель первого советского космического искусственного спутника Земли
© РИА Новости / Леон Дубильт
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Модель первого советского космического искусственного спутника Земли

Малоизвестные подробности создания

По воспоминаниям ветерана ракетно-космической отрасли, ведущего конструктора по автоматическим межпланетным станциям Виктора Петрова, сотрудники, задействованные в создании ПС-1, обращались к первому космическому аппарату на "вы".

Вид на Землю из космоса. Архивное фото
© NASA
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"Олег Генрихович Ивановский, заместитель ведущего конструктора по первому спутнику, требовал от всех работников, производственных и контролирующих, обращаться, как он сам неоднократно выражался, ко всем элементам простейшего спутника только на "вы", — говорится в мемуарах Петрова, предоставленных РИА Новости пресс-службой ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Вместе с тем процесс разработки первого спутника никак не вписывался в стереотип о "наказуемости инициативы".

"Руководитель проектно-компоновочной группы Илья Владимирович Лавров — бывший разведчик, обладающий глубокими знаниями проектных работ, всегда с вниманием относился к личности работающих с ним людей, безоговорочно поддерживал инициативу сотрудников", — отметил в мемуарах Петров.

Он поясняет, что Лавров "давал возможность развернуть свои способности, поручая ответственные работы даже новичкам и, если надо, тактично помогая, причем так, что у исполнителя создавалось впечатление, что это он сам эффективно решил все проблемы".

Космодром Восточный в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По воспоминаниям одного из двух сборщиков первых элементов ПС-1 Юрия Силаева, работы велись в специальной секретной комнате со звукоизоляционным покрытием стен и герметично закрытыми окнами.

"Мы подготовили первый макет спутника – шар с необработанной поверхностью. Главный конструктор Сергей Павлович Королев погладил его и сказал: "Плохо что-то, не нравится он мне такой. Ведь ему будет там жарко!" Тогда было предложено накрыть спутник зеркалом", — отмечается в мемуарах Силаева.

"Мы сделали для шарика оболочку из алюминия, идеально отшлифованную до такой степени, что если взять его в перчатках, оставались пятна. Главному конструктору такое решение очень понравилось, и он дал команду собирать уже действующий спутник", — рассказывает сборщик.

В его воспоминаниях подробно описывается и фаза испытаний первого в истории искусственного спутника Земли.

Музей космонавтики. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора . Дмитрий Розенбаум
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"Подошли к фазе испытаний, требовалось смоделировать "космические" условия, в которых будет находиться "простейший". Необходимо было провести и тепловые испытания. То есть для спутника, полностью " заряженного" рабочей аппаратурой, надо было создать одновременно два полюса – " плюс" и "минус", — говорится в мемуарах Силаева.

"Шли, конечно, экспериментальным путем. Взяли большую кастрюлю, налили спирт, бросили туда сухой лед, а когда он растворился, температура достигла —60°. Туда мы погрузили половину спутника, а вторую "жарили" 20 лампами накаливания до +50°. Через каждые 15–20 минут спутник резко переворачивали. Металл шипел, трещал, будто вот-вот лопнет!" – рассказывается в его воспоминаниях.

Он отмечает, что испытания ПС-1 продолжались двое суток, с небольшими перерывами для проверки работы химических источников питания и датчиков.

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"Практически одновременно проходили испытания на вибростенде, так как при взлете ракеты спутник должен был подвергаться сильнейшей вибрации… Самым главным и трудным этапом оказалось создание глубокого вакуума: в космосе давления практически нет. Срочно нужна была барокамера. В одном из научных институтов нашли ее, и при проведении испытаний смогли создать в ней необходимое давление", — вспоминает Силаев.

"Новые методы были опробованы при проведении испытаний на герметичность. Коллектив технологов, сварщиков отлично справился с работой: из проверяемых десяти оболочек только на одной была обнаружена точечная негерметичность сварного шва. К началу сентября все испытания были завершены, изделия подготовлены к транспортировке на полигон", — заключает Силаев.

© Фото : РоскосмосПервый советский искусственный спутник Земли
© Фото : Роскосмос
Первый советский искусственный спутник Земли

Космическая приемственность

Любопытно, что сферическую компоновку первого в истории спутника предложил Михаил Рязанский – дед российского космонавта Сергея Рязанского, который работает сейчас на Международной космической станции. В августе Сергей Рязанский вместе с Федором Юрчихиным вышел в открытый космос и лично запустил несколько наноспутников. Выведение этих аппаратов на орбиту космонавт назвал "своеобразным празднованием 60-летия со дня запуска первого спутника".

Планы на будущее

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© NASA
"Космос – вне политики". Академик о планах РФ и США по окололунной станции
Как было объявлено на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, ведущие космические агентства мира планируют начать в 2024 году на окололунной орбите строительство новой станции Deep Space Gateway. Она должна стать новым, самым амбициозным на сегодняшний день международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.

Технический облик станции будет определен в ближайший год, конфигурация Deep Space Gateway сейчас обсуждается, рабочие группы уже созданы и в России, и в США. Принять участие в создании станции, как ожидается, могут Китай и Индия, а впоследствии и другие станы БРИКС.

Россия предполагает разработать и задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей для Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для космических кораблей из разных стран.

Очередное селфи марсохода Curiosity. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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Как уточнил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, корпорация рассчитывает стать головным предприятием по проектированию российского сегмента Deep Space Gateway.

Кроме того, по его словам, новая Федеральная космическая программа (ФКП) может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса для доставки элементов станции на окололунную орбиту, такие предложения готовятся в настоящее время совместно с "Роскосмосом". Эскизный проект "сверхтяжа" планируется разработать в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы. В разработке будет задействована кооперация предприятий.

Тем временем

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
Быть или не быть: какая судьба ждет МКС после 2024 года?
Эскизный проект нового российского грузового космического корабля повышенной грузоподъемности прошел все экспертизы и был принят госкорпорацией "Роскосмос", сообщил РИА Новости Солнцев.

"Эскизный проект нами выполнен. В установленном порядке он прошел все экспертизы с положительными заключениями и принят государственным заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос". Решение о дальнейшем проведении работ по завершению разработки и изготовлению корабля также принимает госкорпорация", — отметил он.

Вопрос о создании нового грузового корабля стал актуальным после появления на рынке ракеты-носителя "Союз-2.1б" с повышенной грузоподъемностью и головным обтекателем увеличенной размерности.

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