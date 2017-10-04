Российские ученые "научили" ультразвук удалять раковую опухоль

МОСКВА, 04 окт ‒ РИА Новости. Опытный образец первого отечественного аппарата, который при помощи ультразвука диагностирует и удаляет раковую опухоль на ранней стадии, изобрели ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Аппарат удаляет опухоль без хирургического вмешательства. Его планируется применять для абляции (уничтожения) новообразований в молочной, щитовидной железах, почках, печени и других органах.

"Неинвазивный способ позволяет избежать хирургических шрамов и послеоперационных осложнений", ‒ рассказал РИА Новости заведующий лабораторией "Медицинская ультразвуковая аппаратура" СПбПУ Александр Беркович. Он пояснил, что аппарат определяет новообразование при помощи диагностического сканера, а затем специальным силовым датчиком излучает направленный ультразвук, разрушающий новообразование.

Как правило, аналогичные приборы для абляции работают под контролем МРТ, что значительно удорожает процедуру. Ученый отметил, что уникальность аппарата, разработанного в Политехе, заключается в применении ультразвука одновременно в трех качествах: диагностического, терапевтического и термометрического (измерение температуры).

Такие технологии на основе ультразвука, по словам Александра Берковича, в составе одного прибора пока никто не применяет. "Французские разработчики совмещают диагностическую и терапевтическую технологии, но стоимость их комплекса превышает цену российского", ‒ добавил он.

СПбПУ намерен совместно с компанией АО "Новосибирский приборостроительный завод" внедрить разработку в производство. Выпуск аппарата на рынок запланирован на 2019 год.