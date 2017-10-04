На Чукотке ученые впервые воспроизвели сигналы белух и получили "ответ"

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Ученым на Чукотке впервые удалось воспроизвести белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и получить "ответ", сообщается на сайте научной программы "Белуха — белый кит".
Приборы спускали отвесно в воду в импровизированной защитной скорлупе. Запись велась сразу на несколько каналов и ночью, когда стихали шумы. По словам Беликова, несмотря на довольно большие различия в речи представителей разных популяций, от белух удалось получить ответ на проигранную запись.
Сейчас исследования проводятся в пилотном режиме.
"Однако, возможно, через какое-то время нам удастся пообщаться с белыми китами. Или даже понять, о чем говорят белухи", – отметил Беликов.