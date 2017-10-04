На Чукотке ученые впервые воспроизвели сигналы белух и получили "ответ"

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Ученым на Чукотке впервые удалось воспроизвести белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и получить "ответ", сообщается на сайте научной программы "Белуха — белый кит".

Исследовательская работа проводилась на Чукотке, в Анадырском лимане. Как рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Роман Беликов, в течение месяца белух снимали на видео- и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов.

Приборы спускали отвесно в воду в импровизированной защитной скорлупе. Запись велась сразу на несколько каналов и ночью, когда стихали шумы. По словам Беликова, несмотря на довольно большие различия в речи представителей разных популяций, от белух удалось получить ответ на проигранную запись.

"Например, излучался сигнал животного, довольно молодого белушонка, который находится сейчас в Белом море, или сигналы беломорских животных, или анадырских, – и белухи отвечали",– рассказал ученый.

Сейчас исследования проводятся в пилотном режиме.

"Однако, возможно, через какое-то время нам удастся пообщаться с белыми китами. Или даже понять, о чем говорят белухи", – отметил Беликов.