Сербия призвала Россию к сотрудничеству в области нанотехнологий

БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Руководство Сербии заинтересовано в совместном с Россией строительстве наноцентра в республике, сообщил во вторник министр по вопросам инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович в ходе встречи с главой "Роснано" Анотолием Чубайсом в Москве.

По данным кабмина Сербии, Попович, находящийся с визитом в России, провел встречу с Чубайсом. Стороны обсудили возможности сотрудничества сербских и российских научно-исследовательских организаций и высокотехнологичных компаний в области развития нанотехнологий. Сербский министр сообщил, что правительство республики выступает за усиление взаимодействия между наукой и промышленностью, чтобы нанотехнологии работали на благо страны и граждан и в этом вопросе надеется на участие России.

"Особенно большой потенциал сотрудничества с "Роснано" вижу в развитии и применении инноваций и нанотехнологий в конкретных отраслях промышленности, принимая во внимание интенсивное развитие концепции Индустрия 4.0 в мире", — приводятся в сообщении слова Поповича.

"Сербия заинтересована начать обсуждение с российскими партнерами возможности совместного строительства современного наноцентра на сербской территории. Данный наноцентр занимался бы исследованиями, производством и применением материалов на базе нанотехнологий в промышленности. Опыт и технологии России в этой области для нас имели бы исключительное значение", — сказал министр.

Как сообщается, Чубайс отметил, что "Роснано" через свои фонды вкладывает значительные средства в развитие нанотехнологий в ряде государств — от Китая до США — и в настоящее время имеет 15 наноцентров в различных странах мира и 600 стартапов, которые разрабатывают инновационные решения по применению нанотехнологий в промышленности.

Член правительства Сербии призвал российских партнеров вкладывать в республику, особенно в высокотехнологичные компании, так как по его словам, "у нас есть отличные программисты и инженеры, а государство обеспечивает наилучшие условия для иностранных инвесторов". Он подчеркнул, что те иностранные структуры, которые захотят открыть в Сербии научно-исследовательские центры, ощутят режим наибольшего благоприятствования.