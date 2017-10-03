Роскосмос и RT представили первое панорамное видео из открытого космоса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За день до празднования 60-летнего юбилея запуска в СССР первого искусственного спутника Земли состоялась презентация первого в истории панорамного видео, снятого во время выхода в открытый космос из МКС, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии, проходящей в Музее космонавтики на ВДНХ.

Съемка была проведена 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали панорамную камеру телеканала RT

Во время прямой линии с МКС российский космонавт Сергей Рязанский рассказал гостям музея о деталях съемок. Позже состоялся показ уникального видео в специальном VR-кинотеатре в очках виртуальной реальности.

Ранее этот совместный проект Роскосмоса, RT и РКК "Энергия" был представлен на международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия), а в среду его продемонстрируют на праздничном вечере в честь 60-летия запуска первого спутника, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.