Турция планирует построить космическую станцию

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Турция приняла решение о строительстве космической станции, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

"Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции", — заявил Йылдырым на церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эксишехир. Его цитирует агентство Anadolu

По его словам, это решение принято с целью обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, выявления и использования природных ресурсов для благосостояния населения.

Турецкий премьер также прокомментировал проект создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, который является совместным для стран-участниц НАТО.

"Центральная часть фюзеляжа самолета наряду с США будет производиться и в Турции, компанией TUSAŞ. Компания уже приступила к производству. В Турции также продолжается производство разведывательных и ударных беспилотников, что является необходимым с точки зрения обеспечения безопасности в стране",- добавил он.