Геологи подтвердили "дарвиновскую" теорию о зарождении жизни

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Жизнь на Земле могла зародиться в дарвиновских "теплых прудах" практически сразу после формирования планеты в результате падения астероидов, доставивших в эти водоемы "кирпичики жизни", заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Для того, чтобы понять, как возникла жизнь, нам сначала нужно было понять, как Земля выглядела миллиарды лет назад. Наше исследование очень четко демонстрирует это и показывает, что процесс формирования Солнечной системы напрямую влиял на рождение жизни на Земле", — заявил Томас Хеннинг (Thomas Henning) из Института изучения Солнечной системы в Геттингене (Германия).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов. В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в "супе" первичного океана. О том же говорят генетики, недавно восстановившие геном "Луки", микроба-предка всей жизни на Земле.

Хеннинг и его коллеги нашли очередные подтверждения в пользу этой теории, о которой впервые писал еще Чарльз Дарвин, анализируя различные варианты химического состава юной Земли и то, что могло происходить на ее поверхности в первые мгновения жизни Солнечной системы.

Как показали эти расчеты, простейшие "кирпичики жизни" и молекулы РНК, способные к самокопированию, должны были появиться на Земле неожиданно рано, буквально за несколько сотен тысяч или миллионов лет, еще до того, как ее поверхность успела остыть, и на ней возник первичный океан.

По словам ученых, первые подобные молекулы и примитивные представители жизни должны были возникнуть внутри небольших горячих озер, возникавших на поверхности Земли при падениях комет и метеоритов, состоящих из воды и различных летучих веществ. Эти озера периодически пересыхали, однако это, как подчеркивают химики, было не минусом, а плюсом для зарождения жизни – молекулы РНК могут объединяться в более сложные цепочки только в том случае, если концентрация воды в "первичном супе" резко падала и росла.

Данная проблема, как объясняют ученые, является неразрешимой для теорий, которые постулируют, что жизнь родилась или в океане, или у геотермальных источников на суше, концентрация воды в извержениях которых всегда остается очень высокой. Поэтому теория Дарвина о "теплом, мелком пруде" как о колыбели жизни, по мнению Хеннинга и его коллег, гораздо ближе к действительности, чем другие современные идеи о "сухопутном" рождении первых живых существ.

Подобный сценарий зарождения жизни, как отмечают авторы статьи, хорошо укладываются в недавно открытые следы первых живых существ на Земле, обитавших на планете как минимум 3,95 миллиарда или даже 4,2 миллиарда лет назад. Многие ученые с этим не согласны, однако число возможных доказательств существования очень древних форм жизни на Земле постоянно растет, заключают Хеннинг и его коллеги.