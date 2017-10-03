Ученые "Швабе" создали инновационную стеклокерамику

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стеклокристаллические материалы с высочайшими отражающими и термомехнаническими свойствами, а также экстремально высокой химической стойкостью создали ученые Научно-исследовательского и технологического института (НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", входит в состав холдинга "Швабе"), сообщает пресс-служба холдинга.

"Деятельность института сосредоточена на развитии оптического материаловедения, и в этом направлении за историю своего существования предприятие достигло выдающихся результатов. Стеклокерамика, отвечающая высоким требованиям современного мира, была разработана в качестве замены так называемого молочного стекла марки МС20, не производимого в России с 80-х годов", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов, отметив, что у разработки нет аналогов в мире.

По его словам, большой спрос на такую оптику есть в области производства лазеров.

"Холдинг готов полностью обеспечить эту и другие отрасли новыми материалами с улучшенными качествами. Для нас также важно, что процесс их получения абсолютно безопасен для экологии", — отметил Попов.

Сегодня продукция предприятия востребована и в России, и за рубежом — она экспортируется в Китай, Австрию, Чехию, США, а также другие страны.

В пресс-службе "Швабе" напомнили, что в специализированном научно-производственном комплексе "Стекло" на базе НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" ведутся работы по расширению каталога стеклокерамики.