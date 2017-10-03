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РИА Наука
РИА Наука

Физик: гравитационные волны помогут нам составить точную карту Вселенной

14:4403.10.2017
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© RQCМихаил Городецкий, российский физикМихаил Городецкий, российский физик
© RQC

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Дальнейшие наблюдения за источниками гравитационных волн и объединение результатов подобных открытий с данными из радиоастрономии поможет нам понять, как устроена Вселенная, считает Михаил Городецкий, физик из МГУ, научный директор Российского квантового центра и один из участников научной команды LIGO.

Сегодня очередная Нобелевская премия по физике нашла своих обладателей – ими стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэрриш, три основоположника и руководителя обсерватории LIGO, впервые обнаружившей гравитационные волны в сентябре 2015 года.

Так художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
© Фото : Michael Koppitz / aei
Физик: Нобелевскую премию присудят за открытие гравитационных волн

Триумф Эйнштейна

В прошлом году участники LIGO считалась одними из главных претендентов на получение Нобелевской премии по физике 2016 года, однако, как пояснили в Нобелевском комитете позже, в дело вмешалась бюрократия. Участники LIGO объявили об открытии слишком поздно, в феврале 2016 года, а Нобелевский комитет, в свою очередь, принимает заявки только до 31 января, из-за чего первооткрыватели гравитационных волн просто не попали в список возможных номинантов.

"Да, действительно, в прошлом году команда LIGO просто формально не смогла стать номинантом на Нобелевскую премию, так как время для подачи заявок уже прошло. Поэтому Вайсс, Торн и Барриш не могли получить премию в прошлом году, и получили ее на этот раз. Разногласий на этот счет, как мне кажется, было достаточно мало", — соглашается Городецкий.

Американский физик Райнер Вайсс. 2016 год
© REUTERS / Noah Berger/File Photo
Вайсс: гравитационные волны помогут нам увидеть "начало" Вселенной

Помимо самих руководителей проекта LIGO, в создании и работе детекторов участвовали тысячи ученых из самых разных уголков мира, в том числе и физики из России. Большую роль в этом открытии сыграли российские физики из МГУ им. М.В. Ломоносова и нижегородского Института прикладной физики РАН, чью группу в LIGO до последнего времени возглавлял ныне покойный профессор Владимир Борисович Брагинский.

Как считает Городецкий, это открытие является крайне важным не только потому, что ученым удалось доказать один из главных постулатов теории относительности Эйнштейна, но и из-за того, что оно открывает для нас новое уникальное "окно" во Вселенную, и дает начало для гравитационной астрономии.

Михаил Городецкий, российский физик
© RQC
Физик: в LIGO ожидали увидеть сначала пульсары, а не одни черные дыры

"У нас уже есть четыре подтвержденных события, и в ближайшее время будут и другие подобные объявления. Они еще раз продемонстрируют, что мы живем в эру многоисточниковой астрономии. Большинство других методов не позволяет увидеть целый ряд событий, в том числе те же столкновения черных дыр и слияния нейтронных звезд, и гравитационная астрономия позволяет нам это сделать. В ближайшее время, как мне кажется, мы увидим первые следы того, как гравитационные волны будут сопровождаться вспышками излучения в других диапазонах", — продолжает физик. 

Окно в гравитационный космос

Кроме того, в ближайшем будущем, как считает профессор МГУ, чувствительность детекторов LIGO будет повышена, и будут построены новые гравитационные обсерватории, способные наблюдать за самыми далекими уголками Вселенной.

"Как мне кажется, LIGO и прочие гравитационные детекторы будут двигаться в сторону превращения из исследовательских проектов, главной целью которых является обнаружение или проверка гипотез, в сторону полноценных обсерваторий, где подобные наблюдения и открытия происходят на регулярной основе. Астрономы будут использовать их, как обычные телескопы. От редких открытий мы перейдем к рутинной работе", — добавляет Городецкий.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS / The SXS
МГУ: VIRGO и LIGO окончательно доказали существование гравитационных волн

Главной целью подобных наблюдений, в комбинации с данными с радиотелескопов, как считает физик, будет составление надежной карты Вселенной. Эта карта, по мнению исследователя, поможет нам понять, как она устроена и как она возникла. Все это заметно обогатит и дополнит картину наших представлений о мире, в котором мы живем.

С другой стороны, Городецкий считает, что присуждение Нобелевской премии за открытие, сделанное на LIGO, не убедит "малообразованных скептиков" в справедливости общей теории относительности Эйнштейна и в существовании черных дыр.

Американский физик и астроном Кип Торн
© AP Photo / Andrew Harnik
Физик из "Интерстеллара": фильм помог нам увидеть реальные черные дыры

"Как мне кажется, скептиков, и особенно малообразованных скептиков, переубедить в этом будет трудно и почти невозможно. Научные достижения значат для них крайне мало, и никакое их признание не позволит достичь этой цели. С другой стороны, признание заслуг LIGO поможет популяризации науки, в том числе и теории относительности, и больше людей, как я надеюсь, заинтересуются физикой и космосом и начнут учиться. Только через образование можно бороться с суевериями и странными представлениями о природе Вселенной", — заключает ученый.

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