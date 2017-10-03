Вайсс: гравитационные волны помогут нам увидеть "начало" Вселенной

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Райнер Вайсс, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, мечтает о том, что в будущем LIGO и другие детекторы гравитационных волн смогут видеть не только слияния черных дыр, но и взрывы сверхновых и гравитационный "шепот" Вселенной, возникший в момент ее рождения.

"Черные дыры не единственный, но самый мощный источник гравитационных волн. Есть еще и нейтронные звезды, и при изучении пар этих объектов наши коллеги получили первые косвенные намеки на существование этих колебаний, за что, кстати, они получили еще одну Нобелевскую премию два десятилетия назад. Мы надеемся, что на LIGO мы увидим и эти события и те колебания, которые возникают во время коллапса сверхновых в тех случаях, если гибнущая звезда не являются идеальной сферой", — заявил физик, отвечая на вопросы журналистов.

Детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века. На первой стадии своей работы, длившейся 8 лет, LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор был отключен и последующие 4 года ученые потратили на его обновление и повышение чувствительности.

Эти усилия оправдали себя – в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца. Впоследствии, LIGO зафиксировал еще четыре всплеска гравитационных волн, один из которых не был официально признан научным сообществом.

В прошлом году Древер, Торн и Вайсс считались одними из главных претендентов на получение Нобелевской премии по физике 2016 года, однако, как пояснили в Нобелевском комитете позже, в дело вмешалась бюрократия. Участники LIGO объявили об открытии слишком поздно, в феврале 2016 года, а Нобелевский комитет, в свою очередь, принимает заявки только до 31 января, из-за чего первооткрыватели гравитационных волн просто не попали в список возможных номинантов.

Этот "недочет" был исправлен сегодня – Торн, Вайсс и Барри Бариш, заместивший покойного Древера, получили Нобелевскую премию по физике 2017 года. Как отметил Вайсс, эта премия отмечает не только трио руководителей и родоначальников проекта LIGO, но и весь научный коллектив, совершивший это открытие.

По словам Вайсса, открытие и дальнейшее изучение гравитационных волн дает человечеству первый шанс увидеть то, что происходило в первые мгновения после Большого Взрыва, когда никакие другие формы излучения еще не могли существовать. Поиск и открытие "гравитационного эха" рождения Вселенной станет главной задачей для астрономов в будущем, заключил ученый.