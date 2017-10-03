"Роскосмос" принял проект нового космического грузовика

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эскизный проект нового российского грузового космического корабля повышенной грузоподъемности прошел все экспертизы и принят госкорпорацией "Роскосмос", сообщил РИА Новости глава ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.

"Эскизный проект нами выполнен. В установленном порядке он прошел все экспертизы с положительными заключениями и принят государственным заказчиком — ГК "Роскосмос". Решение о дальнейшем проведении работ по завершению разработки и изготовлению корабля также принимает госкорпорация", — отметил он.

Вопрос о создании нового грузового корабля стал актуальным после появления на рынке ракеты-носителя "Союз-2.1б" с повышенной грузоподъемностью и головным обтекателем увеличенной размерности.

РКК "Энергия" является разработчиком и производителем всех российских космических кораблей. Новый грузовик потребуется запускать до трех раз в год, в то время как обычные грузовики "Прогресс" требуют до четырех запусков. Корабль сможет доставлять на орбиту больше грузов, чем эксплуатируемые сегодня корабли "Прогресс МС", которые способны взять на борт не более 2,6 тысячи килограммов. Также использование нового корабля позволит снизить стоимость доставки грузов на МКС.