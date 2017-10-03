На Солнце появилась темная фигура, похожая на "сердце"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На поверхности Солнца возникло своеобразное "сердце" из линий магнитного поля, чей центр был направлен в сторону Земли, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

"Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров", — пишут ученые.

На Солнце периодически возникают различного рода фигуры, похожие по форме на птиц, гигантские стрелки, континенты и другие объекты на Земле, не имеющие с ними ничего общего. Подобные "рисунки" возникают на поверхности светила случайно, в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на его поверхности, и наблюдения за ними, как надеются ученые, помогут нам в конечном итоге понять, как можно предсказать активность Солнца.

В ночь с понедельника на вторник на поверхности светила возникла очередная такая фигура, похожая на своеобразное "сердце". Она просуществовала несколько часов, после чего "растворилась" в окружающей обстановке. Что интересно, его центр находился в той точки поверхности Солнца, которая сейчас смотрит на Землю.

Это не первое космическое "сердце", открытое учеными – самая интересная и более постоянная структура такого рода была найдена на Плутоне в июле 2015 года, когда мимо него пролетел зонд New Horizons. Как сегодня подозревают ученые, аналогичная структура может присутствовать на карликовой планете 2010 JO179, открытой недавно за орбитой Нептуна.