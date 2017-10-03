Уведомления в смартфонах ухудшают настроение, выяснили ученые

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 30% уведомлений, которые мы получаем через смартфоны, ухудшают наше настроение. К такому выводу пришли ученые Университета Ноттингем Трент. Результаты их исследований опубликованы в журнале IEEE Access.

За пять недель 50 участникам исследований с помощью специального приложения было отправлено около 500 тысяч уведомлений, более трети из которых заставляли людей испытывать негативные эмоции: враждебность, нервозность, грусть, страх и стыд.

Хуже всего на них воздействовали уведомления, никак не связанные с людьми — например, об обновлении телефона или о доступности Wi-Fi. Также негатив вызывала информация, связанная с работой, особенно в тех случаях, когда ее присылали сразу в больших количествах.

"Эти цифровые оповещения постоянно отвлекают нас от наших дел, требуя внимания, — объясняет один из авторов исследования доктор Эйман Канджо. — В то время, как уведомления делают нашу жизнь более удобной, мы должны лучше понимать то, как их навязчивое использование влияет на наше благополучие".

С точки зрения авторов, их исследование может помочь в будущем лучше предсказывать поведение людей в контексте того или иного воздействия на их эмоции. Дальнейшее изучение в этой области подразумевает работу с точностью классификации — в частности, посредством анализа содержания конкретных сообщений, отмечают ученые.