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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи выяснили, чем питались морские чудища эры динозавров

11:5403.10.2017
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© Julian KielyНоворожденный ихтиозавр, поймавший кальмара эпохи динозавровНоворожденный ихтиозавр, поймавший кальмара эпохи динозавров
© Julian Kiely

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ихтиозавры, "кузены" дельфинов из морей мезозойской эры, питались крупными кальмарами и рыбой, как и их современные китообразные наследники, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

"Между ребер этого ихтиозавра нам удалось найти множество крючков, которыми были покрыты щупальца доисторических кальмаров. Крайне удивительно, что нам удалось выяснить, чем в последний раз пообедало существо, обитавшее на Земле примерно 200 миллионов лет назад. Многие другие ихтиозавры питались рыбой в первые дни своей жизни, и поэтому это открытие является особенно интересным", — заявил Дин Ломакс (Dean Lomax) из Манчестерского университета (Великобритания).

Компьютерная модель плезиозавра
© Фото : Liu et al. 10.1371/journal.pcbi.1004605
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Морские рептилии мезозойской эры являются во многом загадкой для палеонтологов, так как их останки крайне редко сохранялись в породах Земли из-за особенностей той среды, в которой они жили. Тем не менее, за последние два десятилетия ученые открыли множество интересных фактов из их жизни, радикально поменявших представления о том, как они жили и чем они питались.

К примеру, три года назад ученые обнаружили, что ихтиозавры перешли к живорождению еще до перехода к жизни в море, и выяснили, что плиозавры, главные морские хищники мелового периода, страдали от рака и артрита. Кроме того, другие черты их анатомии указали на то, что они имеют много общего с современными морскими млекопитающими, занявшими те ниши, которые стали свободны после вымирания морских ящеров-гигантов 65,5 миллиона лет назад.

Царь реки Итиль, рыбоядный плиозавр размером с автобус, найденный рядом с Ульяновском
© Андрей Атучин, 2017
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Ломакс и его коллеги раскрыли еще одну тайну морских чудищ эры динозавров, изучая останки самого маленького ихтиозавра в истории науки, Ichthyosaurus communis, взрослые особи которого достигали длины всего в 70 сантиметров. Этот морской ящер был одной из первых находок подобного рода в истории  науки – его останки были найдены Мэри Эннинг, первой женщиной-палеонтологом, в отложениях мела на южных берегах Англии и описаны еще в 1822 году. 

Два года назад один из авторов статьи, Найджел Ларкин (Nigel Larkin), анализировал окаменелости этих ящеров, хранившихся в музее университета Бирмингема, очищая и каталогизируя их. Одна из самых небольших подобных окаменелостей привлекла его внимание тем, что внутри нее содержались необычные включения, и он обратился за помощью к Ломаксу, специалисту в области палеонтологии ихтиозавров.

Как обнаружил Ломакс, Ларкину удалось найти уникальную окаменелость – полноценный скелет новорожденного Ichthyosaurus communis, погибшего практически сразу после того, как ему удалось отобедать одним из кальмаров, которые населяли моря Земли в начале Юрского периода, примерно 200 миллионов лет назад.

Челюсть крупного плиозавра, левая половина которой подверглась нападению артрита
© Simon Powell
Морские ящеры страдали от артрита, считают британские ученые

Это открытие, по словам палеонтологов, является особенно важным для науке по той причине, что раньше ученым не удавалось найти примитивных ихтиозавров, питавшихся чем-то еще, кроме рыбы. Соответственно, наличие как минимум двух вариантов диеты у ихтиозавров указывает на то, что эти морские ящеры начали доминировать в морях и занимать самые разные экологические ниши уже в самом начале своего эволюционного пути, заключают Ломакс и Ларкин.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yurmur2
Запад загнивает, а их учёные по прежнему делают открытия. Им бы нашу халяву нефть и газ, глядишь бы и у них наука накрылась.
12:08
03.10.2017
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