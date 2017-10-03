МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новая Федеральная космическая программа (ФКП) может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК), такие предложения готовятся в настоящее время совместно с "Роскосмосом", сообщил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Сейчас совместно с "Роскосмосом" разрабатываются предложения по коррекции ФКП с учетом финансирования проекта РН СТК. Очень рассчитываем, что это произойдет в этом году. Тогда следующим этапом будет заключение госконтракта с "Роскосмосом" на выполнение эскизного проекта по ракете-носителю сверхтяжелого класса", — отметил он.

По словам Солнцева, эскизный проект будет разрабатываться в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы.

"В разработке будет задействована кооперация предприятий. Пока сделана предварительная оценка стоимости этих работ", — сказал глава РКК "Энергия".

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном Астронавтическом конгрессе в Аделаиде сообщил, что Россия предполагает задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей для Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей.

Ведущие космические агентства мира планируют начать строительство модульной среды обитания на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.