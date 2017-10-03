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РИА Наука
РИА Наука

Планетологи выяснили, как возникали океаны из жидкой воды на Марсе

11:0303.10.2017
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© Wei Luo, Northern Illinois UniversityМарс сегодня и океаны Марса в прошломМарс сегодня и океаны Марса в прошлом
© Wei Luo, Northern Illinois University

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Океаны из жидкой воды могли появляться на поверхности Марса не в результате извержений вулканов или падений астероидов, а экзотических взрывов залежей "замороженного" метана внутри льда, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Для того, чтобы растопить океаны Марса, нужно относительно небольшое количество метановых клатратов, чья толщина, если их распределить по всей поверхности планеты, будет меньшей, чем у обычной тарелки. Их взрыв и выделение метана в атмосферу хватило бы для того, чтобы повысить температуру на Марсе на десятки градусов на протяжении примерно миллиона лет", — заявил Эдвин Кайт (Edwin Kite) из университета Чикаго (США).

Селфи марсохода Curiosity
© AFP 2017 / NASA/JPL-Caltech/MSSS
НАСА: озера древнего Марса были теплыми и похожими на земные водоемы

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Открытие следов мощнейших океанических цунами на Марсе, а также некоторые другие данные по его геологии заставляют многих ученых считать, что жидкая вода могла существовать на Марсе не всегда, а эпизодически, когда на Марс падали крупные метеориты или когда извергались его вулканы, растапливавшие окружавший их лед. Потоки такой талой воды могли прорывать гигантские каналы на поверхности Марса и образовать временные океаны и озера, не замерзавшие сотни тысяч и миллионы лет.

Одной из главных проблем этих теорий, как отмечает Кайт, является то, что подобные события не могут порождать океаны из жидкой воды, которые бы существовали достаточно долгое время для того, чтобы на Марсе могли появиться те ее следы, которые были найдены спутниками на орбите и марсоходами на поверхности планеты. Многие ученые считали, что их наличие можно объяснить необычно долгими сериями извержений или падений астероидов, что, по мнению Кайта и его коллег, является крайне маловероятной вещью.

Марс сегодня и океаны Марса в прошлом
© Wei Luo, Northern Illinois University
Планетологи раскрыли секрет появления каналов на Марсе

Кайт и его коллеги проанализировали все известные нам сведения о геологии и климате Марса, и пришли к выводу, что относительно постоянные водоемы на его поверхности могли существовать достаточно долго благодаря двум вещам – резким изменениям в наклоне оси вращения и необычным взрывам на его поверхности.

На эту идею ученых натолкнуло то, что сегодня периодически происходит в приполярных регионах Земли. Как объясняет Кайт, на дне морей в российской и канадской Арктике существуют огромные запасы "замороженного" метана, отложения так называемых клатратов, сформировавшихся там в то время, когда весь север Земли покрывала ледовая шапка.

Когда эта шапка исчезла и температуры воды и грунта повысились, эти залежи теряли стабильность, что в недавнем прошлом приводило к сериям мощных взрывов, высвобождавших огромные количества метана, сильнейшего парникового газа, в атмосферу планеты. Нечто похожее, как считают ученые, могло происходить на Марсе.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
Ученые: Марс потерял целый океан воды за последние 3 млрд лет

Расчеты Кайта и его коллег показывают, что даже относительно небольшое количество газа, высвобожденного в ходе подобных взрывов, должно было полностью растопить океаны и озера Марса и удерживать их в жидком состоянии на протяжении примерно 100 тысяч – миллиона лет. Это хорошо объясняло бы те следы существования рек и озер, которые были недавно найдены в отложениях тех эпох, когда Марс предположительно уже был полностью "сухим" и холодным.

Эту идею, как отмечает планетолог, можно проверить уже сейчас, благодаря инструментам российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", прибывшего к Марсу в октябре прошлого года. Он оснащен прибором NOMAD, способным улавливать даже небольшие концентрации метана в атмосфере, и их открытие укажет на то, есть ли на Марсе залежи клатратов или нет, заключает Кайт.

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