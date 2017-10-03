В ИКИ назвали дату запуска миссии ExoMars-2020

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Запуск миссии ExoMars-2020 с космодрома Байконур предварительно запланирован на 24 июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

"Да, пусковое окно — июль 2020 года, ориентировочная дата запуска — 24 июля 2020 года", — сказал Родионов.

Он уточнил при этом, что транспортировка связки из российской посадочной платформы и европейского марсохода на космодром должна пройти в середине мая 2020 года. Посадку на Марсе можно будет ожидать в марте 2021 года.

Сейчас идет процесс изготовления макетов. Фактически завершены работы по натурно-габаритным, массовым и температурным эквивалентам научной аппаратуры. Кроме того, идет закупка комплектации на летные образцы.

В Россию прибудут два европейских прибора — LARA и HABIT, чтобы весь комплекс научной аппаратуры можно было подключить к общему бортовому блоку электроники, протестировать и потом отправить в 2018 году на финальную сборку в Италию. Весь 2019 год связка платформа-марсоход будет проходить испытания в Каннах, откуда отправится обратно в Италию. И только потом — на космодром.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

ExoMars-2020 — второй этап миссии ExoMars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.

Читайте полный текст интервью >>